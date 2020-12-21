Amazon çalışanları Almanya'da greve gitti

Almanya ticaret sendikası Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) Almanya'daki Amazon çalışanları Werne, Liepzig, Rheinberg, ve Koblenz'de greve gittiklerini açıkladı.

Verdi'nin açıklamasına göre, 1.700 Amazon çalışanı 25 Aralık tarihinde kadar grev yapacak.

Verdi Yönetim Kurulu üyesi Stefanie Nutzenberger, Amazon'un milyarlarca dolar kar etmesine rağmen, çalışanlarına toplu iş sözleşmesine göre ödeme yapmayı reddettiğini ifade etti.

Nutzenberger, "Sözleşmeye göre ödeme yapılmadığı gibi, çalışanlara hızlı teslimat taahhütleri ve fazladan iş yükü ile baskı uygulanıyor" dedi.