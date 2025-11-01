Amazon hisseleri patladı: Bezos'un mal varlığı 259 milyar doları aştı

Amazon hisseleri, şirketin güçlü finansal sonuçlarının ardından Wall Street’te beklentileri aşarak cuma günü önemli bir yükseliş gösterdi. Hisselerdeki yüzde 11,5’lik artış, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'a bir günde 24 milyar dolar kazandırdı.

Perşembe günü yüzde 3,2 değer kaybeden Amazon hisseleri, cuma günü 248,60 dolara çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Forbes verilerine göre, Amazon’un yüzde 8 hissesine sahip olan Bezos’un serveti, hisselerdeki yükselişle birlikte 259,4 milyar dolara çıktı. Bezos, perşembe günkü kayıpla 6,6 milyar dolarlık kaybını da telafi etmiş oldu.

Amazon hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 12, son altı ayda ise yüzde 53 değer kazandı. Şubat ayında 240 doları aşarak rekor kıran hisseler, nisanda 161,38 dolara kadar gerilemişti.