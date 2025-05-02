Amazon ilk çeyrekte gelirlerini artırdı, ancak ikinci çeyrek rehberi temkinli

Amazon, 2025 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir ve kâr açıkladı. Şirketin toplam satışları 155,67 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Wall Street’in 155,04 milyar dolarlık tahminini aştı. Ancak şirketin bulut hizmetleri birimi olan Amazon Web Services (AWS) gelirlerindeki büyüme yavaşlamaya devam etti.

AWS gelirinde sınırlı artış

AWS gelirleri yüzde 17 artarak 29,27 milyar dolara ulaştı. Analist beklentisi 29,42 milyar dolar seviyesindeydi. Bu büyüme, önceki çeyrekteki yüzde 18,9'luk artışın gerisinde kaldı. AWS'nin işletme geliriyse 11,55 milyar dolar ile 10,52 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Segmentin yüzde 39,5'lik işletme marjı ise 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Reklam gelirleri beklentileri aştı

Amazon’un reklam birimi de güçlü bir performans gösterdi. Analistler 13,74 milyar dolar beklerken, reklam gelirleri yüzde 19 artışla 13,92 milyar dolara yükseldi. Bu artış, şirketin dijital reklam pazarındaki güçlü konumunu yansıttı.

CEO Jassy’den iyimser mesaj

Amazon CEO’su Andy Jassy, kazanç çağrısında yatırımcılara hitaben yaptığı açıklamada, şirketin mevcut ekonomik belirsizlikten güçlenerek çıkabileceğini söyledi. “Geniş ürün yelpazemiz, düşük fiyatlarımız ve hızlı teslimat avantajlarımız sayesinde, daha önce de bu tür dönemleri pazarda pay kazanarak atlattık. Aynı sonucu tekrar elde edebileceğimize inanıyorum” dedi.

İkinci çeyrek için temkinli tahmin

Amazon, Haziran ayında sona erecek çeyrek için 159 ila 164 milyar dolar arasında satış geliri beklediğini açıkladı. Wall Street’in ortalama beklentisi 161,4 milyar dolardı. Şirket ayrıca, faaliyet kârının 13 ila 17,5 milyar dolar arasında olacağını öngördü. Bu da analistlerin 17,8 milyar dolarlık tahmininin altında kaldı.

Gümrük tarifeleri ve ekonomik belirsizlik etkili olabilir

Amazon yönetimi, ikinci çeyrek tahminlerinde "gümrük tarifeleri", "ticaret politikaları" ve "durgunluk korkuları" gibi faktörlerin etkili olabileceğini belirtti. Şirketin özellikle Çin'den tedarik ettiği ürünler üzerindeki tarife baskısına dikkat çekildi.

Amazon hisseleri baskı altında

Amazon hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Analistler, Trump yönetiminin tarifelerle ilgili yaklaşımının Amazon’un Çin merkezli tedarik zincirine etkisi konusunda endişelerini sürdürüyor.