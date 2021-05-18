Amazon MGM’i 9 milyar dolara almak için görüşmelere başladı

Geleneksel medya grupları, talebe bağlı video (video-on-demand) işinde büyük teknoloji şirketleriyle rekabet etmek için büyüme yarışına girerken, sektördeki konsolidasyon pazartesi günü Discovery ve WarnerMedia'nın birleşmesiyle yeniden alevlendi.

İlk çeyrekte 403 milyon dolarlık gelir ve 29 milyon dolarlık net gelir açıklayan MGM’nin en büyük hissedarı olan hedge fonu Anchorage Capital, finansal krizin ardından iflas planının bir parçası olarak 2010 yılında stüdyonun borcunu satın almaya başlamıştı.

Amazon, geçtiğimiz hafta personeline uzun süredir şirkette genel müdür yardımcılığı yapmış olan Jeff Blackburn'ün yeni bir global medya ve eğlence organizasyonunu yürütmek için şirkete geri döneceğini duyurmuştu. Oluşturulan organizasyon, Prime Video hizmetinden canlı yayın hizmeti veren Twitch'e kadar, Amazon'un eğlence içeriğinin geniş kısmını bünyesinde barındıracak.

Amazon 2020 yılında, Prime aboneleri için müzik ve video içeriği oluşturma, edinme veya lisanslama harcamalarını 2019'daki 7,8 milyar dolardan, 11 milyar dolara artırmıştı. Şirket ayrıca, NFL ile yapılan Perşembe Gecesi Futbolu’nu yayınlamak üzere yıllık yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir anlaşma dahil olmak üzere spor müsabakalarının canlı yayın hakları satın almıştı.

Amazon CEO’su Jeff Bezos hissedarlara gönderdiği bir mektupta, Amazon Prime'ın 200 milyon üyeyi aştığını duyurmuştu.