Amazon Prime Day, 21-22 Haziran’da Türkiye’de

Amazon’un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürünlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında 2 milyonu aşkın fırsatın yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecekler. 21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day indirimleri Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan’da 22 Haziran gün sonuna kadar devam edecek.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Türkiye’de ikinci kez düzenleyeceğimiz Prime Day’in bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İki gün sürecek etkinlik boyunca, Prime üyelerimize geniş bir ürün yelpazesinde kaçırılmayacak fırsatlar sunacağız. Prime üyeliğimizi geçtiğimiz yıl tüm üyelere hızlı ve bedava kargo, Prime Video ile popüler ve ödüllü film ve dizilere erişim imkânı, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi ayrıcalıklar ve üyelere özel indirimler sunan bir servis olarak ayda sadece 7,90 TL karşılığında Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturduk. Müşterilerimizin Prime’a olan ilgilerinin her gün daha da arttığını görmekten son derece memnunuz,” dedi.

Amazon Prime Day fırsatlarını kaçırmayın

Amazon Prime üyeleri, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca indirimlerden yararlanma fırsatı yakalayacaklar. Prime Day boyunca üyeler kısa süreli fırsatlar, yeni ürünler ve eğlence içerikleriyle daha az harcayacak.

Türkiye’deki Prime üyeleri, iki gün boyunca moda, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak, spor giyim, evcil hayvan ürünleri, kitap, elektronik gibi birçok kategoriden binlerce üründe sağlanan fırsatlardan faydalanabilecek.

Erken Prime Day fırsatları başladı

Bugünden itibaren Prime üyelerinin Prime Day öncesinde birçok kategoride yaranlanacabileceği erken indirim ve sepette indirim fırsatları şöyle:

Ev ürünleri: Amazon Prime üyelerine özel Philips Hue ürünlerinde yüzde 30’a varan indirim

Mutfak: Amazon Prime üyelerine özel Philips ev ve mutfak ürünlerinde yüzde 30’a varan indirim

Yapı Market: Amazon Prime üyelerine özel Bosch DIY ve Einhell ürünlerinde yüzde 40’a varan indirim

Kitaplar: Amazon Prime üyelerine özel çok satan kitaplarda yüzde 50’ye varan indirim

Oyuncak: Amazon Prime üyelerine özel seçili LEGO ürünlerinde yüzde 40’a varan indirim

PC: Amazon Prime üyelerine özel HP bilgisayarlarda yüzde 20’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel spor giyim ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel spor ayakkabılarında 200 TL’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinde 100 TL alışverişe 20 TL indirim

Amazon Prime üyelerine özel seçili telefon aksesuarlarında sepette 20 TL’ye varan indirim

Amazon Prime üyelerine özel seçili Arzum ürünlerinde sepette 75 TL’ye varan indirim.