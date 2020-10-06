Amazon Prime kritik güne hazırlanıyor

06 Ekim 2020

Amazon Türkiye bugün ikinci satış ortağı toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’de eylül ayında hizmete sunulan Amazon Prime ile ilgili detaylarla birlikte, Amazon Prime hizmetinin müşterilere ve Amazon Lojistik ile satış ortaklarına sunduğu avantajlar toplantının gündem maddeleriydi. Ayrıca Türkiye’de ilk kez kutlanacak Amazon Prime Day, e-ihracatla büyüme, satış ortağı eğitim programı ve online eğitimlerle ilgili birçok bilginin de paylaşıldığı toplantıya ülke genelinden 450’yi aşkın satış ortağı katıldı.

"Satışlarınız artacak"

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott satış ortaklarına organizasyonu anlatarak şöyle konuştu:

“Eylül ayında Türkiye’de hizmete giren Amazon Prime, binlerce üründe alışveriş ayrıcalıkları, Prime Video ile ödüllü dizi, film ve Amazon Originals içerikleri, Prime Gaming ile birçok oyun, oyun içi ayrıcalık ve Twitch.tv kanal aboneliğinin yanı sıra Prime Day gibi üyelere özel indirimler sunan ayrıcalıklı bir üyelik programı. Türkiye, Amazon Prime hizmetinin sunulduğu 20. ülke ve diğer ülkelerdeki tecrübelerimize dayanarak, Amazon Prime hizmeti ile müşterilere sunulan hızlı gönderim seçeneklerinden faydalanma imkanına sahip olan satış ortaklarımızın satış rakamlarında artış olabileceğini söyleyebilirim. Tüm satış ortaklarımızı Amazon Lojistik’e dahil olarak Prime üyelerine ulaşmaya ve bu muhteşem fırsattan faydalanmaya davet ediyorum.”

Toplantıda şirketin liderleri ile bir araya gelen satış ortakları, Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de kullanıma girmesi ile birlikte, Amazon.com.tr vasıtasıyla işletmelerini büyütebilecekleri araç ve hizmetler hakkında bilgi sahibi oldular. Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Amazon, satış ortaklarının Amazon Lojistik aracılığıyla satılan ürünlerine otomatik olarak Amazon Prime logosu kazandırarak, Prime hizmeti ile ürünlerini hem Türkiye’de hem de tüm dünyadaki müşterilere hızlı bir şekilde sunma imkânı tanıyor.