Amazon Türkiye 400 depo operatörü alacak (Amazon Türkiye personel alımına nasıl başvurulur?)

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla 2022 yılının sonlarında açılan Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi, yeni işe alımlarla büyümeye devam ediyor.

Amazon Prime Day 2024 ne zaman?

Şubat-nisan döneminde 400'den fazla kişiye istihdam sağlayan tesise, Amazon'un Prime Day etkinliğine yardımcı olmak üzere 400 depo operatörü daha alınacak. Prime Day bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Amazon Türkiye işe alımında aranan nitelikler

Amazon'un operasyon ağındaki iş olanakları arasında müşteri siparişlerinin depolanması, toplanması, paketlenmesi, sıralanması ve gönderilmesi ile ilgili pozisyonlar yer alıyor.

Amazon Türkiye iş başvurusu nasıl yapılır?

Siparişlerin toplanması, paketlenmesi ve müşterilere gönderilmesine yardımcı olmak için Amazon Türkiye ekibine katılmak isteyenler şirketin web adresinden başvuruda bulunabiliyor.