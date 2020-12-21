Amazon Türkiye’de ‘Yılın Son Fırsatları’ başladı. On bir gün boyunca oyuncaktan elektroniğe, modadan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok farklı kategoride sunulacak fırsatlar, 21 Aralık’tan 31 Aralık gün sonuna kadar devam edecek.

‘Yılın Son Fırsatları’ boyunca yüzlerce üründe geçerli ‘Büyük Fırsat’ indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan Amazon.com.tr’de, kampanya boyunca sınırlı sayıda ürünü kapsayan kısa süreli ‘Bitmeden Yakala’ indirimlerinden de faydalanılabilecek. Her gün sabah 9’da tüketicilerle buluşacak ‘Flaş İndirimler’ ile de diledikleri ürünlere uygun fiyatlarla erişebilecekler. Amazon Prime üyelerine özel ayrıcalıklı indirimlerin de olduğu 'Yılın Son Fırsatları' indirim kampanyasına Amazon.com.tr veya Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulamasını kullanarak ulaşılabiliyor.

Ayrıca, uzatılan iade süreleriyle Amazon.com.tr müşterileri, 31 Aralık 2020’ye kadar gönderimi gerçekleştirilen ürünleri 28 Şubat 2021’e kadar iade etme ayrıcalığından da faydalanabiliyor.