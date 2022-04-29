Amazon ve Apple görünüm için karamsar

Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip şirketi Apple ise Çin’deki karantinaların şirketin özellikle iPad üretiminde tekrar çip darboğazı yaratacağını söyledi ve talep beklentisini piyasa beklentilerinin altında açıkladı.

İki şirketin hisseleri de açılış öncesi işlemlerde sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 1,3 düştü. Hisse piyasalarında teknoloji hisselerinde genel bir düşüş de getiren açıklamalar teknoloji sektörünün iki önemli gücünün görünüme ilişkin karamsarlıklarına işaret ediyor.

Apple’dan yapılan açıklamada Çin’deki karantinaların hem üretimi hem talebi vurabileceğini, Ukrayna’daki savaşın satışları düşürdüğünü ve şirketin büyüme motoru olarak gördüğü hizmetlerde büyümenin yavaşladığını söyledi. Şirketin CFO’su Luca Maestri Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’da satışların durduğunu, bunun üçüncü mali çeyrekte (2. çeyrek) satışları daha da düşüreceğini söyledi. Ayrıca Maestrie tedarik darboğazları nedeniyle satışların önümüzdeki çeyrekte çok daha fazla - 4 ila 8 milyar dolar - olumsuz etkileneceğini öngördüklerini aktardı. Apple mart ile biten 2. Mali çeyreğinde gelirini geçen yıla göre yüzde 8,6 artırara 97,3 milyar dolara yükseltti. Dünya genelinde telefon satışları yüzde 5,5 artışla 50,6 milyar dolara çıktı. Hizmet satışları yüzde 17 artışla 19,8 milyar dolara ulaştı. Ancak hizmet satışlarında özellikle kurlardaki artışlara bağlı olarak yavaşlama olacağı bekleniyor. Toplam kâr 25 milyar dolarla beklentilerin üstünde geldi.

Amazon ise yükselen maliyetler ve tüketicilerin pandemi öncesi hayatına dönmesiyle ilk çeyrekte 3,8 milyar dolar zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 8,1 milyar kâr elde etmişti. Ancak zararın bir kısmı Amazon’un hissesi bulunan elektrikli araç üreticisi Rivian’ın değerindeki 7,6 milyar dolar düşüşten kaynaklandı.

Şirket Prime üyeliğinin fiyatını artırmasına rağmen 2. Çeyrekte 1 milyar zarar ila 3 milyar dolar kâr arasında beklentileri olduğunu paylaştı. Geçen yılın aynı döneminde 7,7 milyar dolar kâr elde etmişti. Online’da öngörülen yavaşlama ile satışlarının ise 116 milyar dolar ile 121 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.