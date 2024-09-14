Amazon ve Flipkart'a büyük şok: Antitröst yasalarını ihlal ettiler!

Amazon’un Hindistan'daki e-ticaret faaliyetlerinde yeni bir kriz patlak verdi. Samsung ve Xiaomi gibi büyük akıllı telefon üreticileriyle işbirliği yaparak belirli ürünlerin öne çıkarılması, Hindistan Rekabet Komisyonu'nun (CCI) dikkatinden kaçmadı. CCI'nin hazırladığı kapsamlı rapora göre, bu uygulamalar Hindistan'ın rekabet yasalarını ihlal ediyor ve piyasadaki diğer şirketlere ciddi zarar veriyor. Öne çıkan raporda, Amazon ve Flipkart gibi devlerin bazı satıcılara öncelik tanıdığı, ürün listelemelerini öne çıkardığı ve büyük indirimlerle rekabeti sınırladığı tespit edildi.

Bu ihlaller, Hindistan’daki e-ticaret devlerinin yıllardır uyguladığı "özel lansman" stratejilerini sorguluyor. Rapora göre, Amazon ve Flipkart’ın yerel rekabeti ciddi biçimde etkileyen anlaşmalar yaptığı belirtiliyor. Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme ve OnePlus gibi büyük markalar, Amazon ile özel lansmanlar düzenleyerek ürünlerini ayrıcalıklı bir konuma taşıdı. Flipkart'ın da benzer bir stratejiyle Samsung, Vivo, Lenovo ve Realme markalarıyla işbirliği yaptığı raporlanmış durumda.

CCI'nin 1.000 sayfayı aşan raporunda, bu işbirliklerinin Hindistan pazarında adil rekabeti baltaladığına dikkat çekildi. Yalnızca belirli ürünleri öne çıkaran ve indirimlerle desteklenen bu özel anlaşmalar, küçük ve orta ölçekli satıcıları büyük ölçüde dezavantajlı bir duruma sokuyor. Bu durum, piyasada rekabetin azalmasına ve tüketici haklarının ihlaline neden oluyor.

Uzmanlar, bu uygulamaların yalnızca Hindistan'da değil, diğer gelişmekte olan piyasalarda da benzer stratejilerle yürütüldüğünü vurguluyor. Amazon ve Flipkart gibi devlerin bu tür anlaşmalarla hem satıcılar hem de tüketiciler üzerinde baskı kurduğu iddia ediliyor. CCI'nin yöneticisi G.V. Siva Prasad ise bu tür özel anlaşmaların serbest rekabete aykırı olduğunu ve tüketicilerin çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

İncelemeye alınan bu davanın sonucunda, Hindistan'daki e-ticaret devlerinin karşı karşıya kalabileceği yasal yaptırımlar da merak konusu. Amazon ve Flipkart'ın rekabeti kısıtlayan bu politikalarına devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Hindistan hükümetinin alacağı önlemler ve olası cezalar da yakından takip ediliyor. Şirketler ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.