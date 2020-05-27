Amazon.com.tr Ülke Müdürü Marriott: KOBİ'lerin yanındayız

27 Mayıs 2020

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

İçinden geçtiğimiz dönemin, belirsizliğin hâkim olduğu, ancak Amazon.com.tr’nin yaptığı işlerin eskiye nazaran çok daha büyük önem kazandığı bir dönem olduğuna işaret eden Richard Marriott’un yorumları şöyle:

KOBİ’leri desteklemenin en iyi yolu onlara iş sağlamak

“Bu zorlu süreçte, özellikle KOBİ’ler büyük engeller ile karşı karşıya kaldılar. KOBİ'leri desteklemenin en önemli yolu onlara iş sağlamaktan geçiyor. Müşterilerimize sunduğumuz geniş ürün yelpazesi, iyi fiyat ve hızlı teslimatla KOBİ'lerin daha fazla iş yapabilmesini sağlıyoruz. Bu dönemde KOBİ'lerin faaliyetlerine devam edebilmeye ve satış yapabilmeye ihtiyaçları var. Amazon.com.tr hem yeni KOBİ’lerin hem de hali hazırdaki iş ortaklarının e-ticaret yeterliliklerini arttırmak için farklı destek programları uygulamaya başladı. Bu bağlamda, COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak iptal edilen BiTıklaAvrupa eğitimleri, artık çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. KOBİ’ler online eğitimlere https://bitiklaavrupa.com/ linki üzerinden başvurabilir.”

Avrupa için reklam desteği

“Bu eğitimlere ek olarak, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa’daki tüm pazar yerlerimizde geçerli olacak şekilde tüm KOBİ’lerimize 125 euro tutarında site içi reklam desteği sağlıyoruz. Amazon Operasyon Hizmetleri’mizden faydalanan KOBİ’ler için ise, belirli şartların sağlanması halinde, ilk 500 ürün özelinde; ürünlerin depoya gönderimi, depolama, yükleme- boşaltma, etiketleme ve iade süreçlerinde alınan ücretlerin de bir bölümünün iadelerini gerçekleştiriyoruz. Pazar yerimizde satış yapan ortaklarımız bizler için çok önemliler ve bu girişimlerimiz ile onlara bu zorlu süreçte destek sağlamayı umuyoruz. KOBİ’lerimizin bu zorlu dönemde yanında olmak konusunda kararlıyız.”

Fahiş fiyat konusunda sıfır tolerans

“Adil fiyat politikamızı ve müşterilerimizi krizden fayda sağlamaya çalışan kesimden korumak adına attığımız bir dizi önemli adım bulunuyor. Fahiş fiyat konusunda sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Bu tür zararlı girişimlerin önlenmesi için uzun süredir uygulanan tedbirlerimiz bulunuyor. COVID- 19 sürecinde Amazon pazaryerlerinde yarım milyonun üzerinde ürün, fahiş fiyatlar sebebiyle satıştan kaldırıldı. Sadece ABD’de 3 bin 900’ün üzerinde satıcının hesabı, adil fiyat politikamızı ihlal ettikleri için kapatıldı. Bu ihlalleri tespit eder etmez, önlemlerimizi almaya başladık ve yerel otoriteler ile ortak çalışmalarımızla bu kişilerin yasalar karşısında hesap vermesini sağladık. Amazon şu anda da geçmişinde olduğu gibi müşteri odaklı bir şirket olmaya devam edecek. Eksiksiz müşteri hizmeti sağlama konusundaki adanmışlığımız daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı.”

Temassız teslimatı rutin işleyişimize dahil ettik

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, “Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve topluluklarımıza fayda sağlayabilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. COVID-19 sürecinde öğrendiğimiz en önemli şey, Amazon.com.tr’nin hizmetlerinin müşterilerimiz için taşıdığı önemin büyüklüğü oldu. Bu doğrultuda müşterilerimize sipariş ettikleri ürünleri evlerinden ayrılmadan ulaştırabilmek adına, süreçlerimizde sürekli geliştirmeler yapıyoruz. Müşterilerimiz için iade sürelerini uzattık ve temassız teslimatı rutin işleyişlerimiz arasına aldık” diyor.