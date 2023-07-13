Amazon.com.tr'den güzellik ürünlerinde indirim

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, 17 Temmuz'a kadar sürecek Prime Day kampanyasında indirime giren ürün ve markaları müşterileri ile birlikte belirledi.

Amazon Türkiye, müşterilerin en çok önerdikleri indirimleri belirlemek için tanınmış influencerlar ve yayınlardan oluşan Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi. Prime İndirim Avcıları, Prime Day öncesinde takipçilerine ve okuyucularına ulaşarak müşterilerin en çok hangi ürünlerin indirime girmesinden heyecan duyacaklarını öğrenirken, 1 milyonun üzerinde indirim önerisi topladı.

Prime Day kampanyasının başlamasıyla birlikte, Prime Fırsat Avcıları tarafından seçilen moda, kitap, ev aletleri ve daha birçok kategorinin yanı sıra ev ve yaşam kategorisinde de en çok önerilen ürün ve markalar indirime girdi.

Prime üyelerine özel hızlı kargo ve ek indirim imkanları

Amazon Prime üyeleri, sepet miktarına bakılmaksızın aynı gün, ertesi gün, 2 gün ve randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor. Prime üyeleri sınırlı süre için geçerli olan indirimlere ve yalnızca kendilerine özel ek indirimlere erken erişim elde ediyor. Prime üyeleri ayrıca belirli ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirimden faydalanıyor.

Üyeler, Prime Video ile aralarında Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ve Rüyanda Görürsün gibi ödüllü birçok Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden sınırsız bir şekilde erişebiliyor. Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri her ay ücretsiz oyunlar yenileniyor.