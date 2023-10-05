Amazon'dan 100 milyon dolar yatırımla lojistik merkezi

Mehmet Hanefi GÜLEL

Amazon’un İstanbul, Tuzla’da bulunan ve 100 milyon dolardan fazla bir yatırımla ilk lojistik merkezini hayata geçirdi. Lojistik merkezi, faaliyete başladığı Eylül 2022’den bu yana yüzlerce yeni istihdam fırsatı yaratırken, Türkiye’deki KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve artan müşteri talebinin karşılanmasına da önemli katkı veriyor.

İstanbul Tuzla’daki lojistik merkezinin resmi açılış törenine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ve Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott’ın katılımıyla gerçekleşti.

45 bin müteşebbisle 500 milyon euroluk ihracat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için gönderdiği mesajda; “Ülkemizdeki ticari faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Amazon Türkiye’nin bugün 45 bin müteşebbisle birlikte 500 milyon auroluk bir ihracat başarısını yakalaması, her türlü takdiri hak etmektedir” ifadesini kullandı.

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Amazon’un özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin işlerini büyütmeleri için önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, “Hangi ölçekte olursa olsun işletmelerimiz ilk kez ihracatlarını gerçekleştiriyor, küresel pazarlara erişiyorlar. Ayrıca, binden fazla vatandaşımıza nitelikli istihdam imkânı sağlarken, bugün resmi olarak açılışını yapacağımız lojistik merkeziyle bu sayı daha da artacak” diye konuştu.

Yatırımın değeri, sağlayacağı istihdam, oluşturacağı iş hacminin yanı sıra tesisin, elektronik ihracatına yapacağı katkının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’deki tedarikçilerin küresel pazarlara erişimi için sunacağı imkan açısından ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da Amazon'un KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç rölü üstlendiğini ifade etti.

Amazon’un, faaliyet gösterdiği ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak birçok istihdam olanağı ve ekonomik fırsat yarattığını kaydeden Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Türkiye’de faaliyete başladıkları 2018 yılından bu yana 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ve halihazırda binden fazla kişiye istihdam ettiklerini bildirdi.

Artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayan söz konusu merkezin içinde mühendislik, bilişim teknolojileri (IT) ve operasyonel rollerin de bulunduğu geniş bir yelpazede istihdam olanağı sağladıklarını belirten Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan, çalışanların refahının iş modellerinin temelinde yer aldığını ve güvenlik, kapsayıcılık ve saygıya dayalı bir çalışma ortamını teşvik ettiklerini söyledi.

KOBİ’lere özel yenilikler

Resmi açılış töreninde konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott ise, Türkiye’de Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin sayısının 2022 yılında yüzde 50'den fazla artarak 45 binin üzerine çıktığının altını çizdi. KOBİ'lerin ihracat satışları ise 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde artarak yaklaşık 500 milyon euro oldu. Amazon’un, Türkiye’deki KOBİ’ler için satışlarını artırma, markalaşma ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.