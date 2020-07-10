Amazon'dan çalışanlarına çağrı: TikTok'u silin

10 Temmuz 2020

Amazon, cuma günü çalışanlarına gönderdiği e-posta ile güvenliği gerekçe göstererek, Çin'li video uygulaması TikTok'u Amazon e-postalarına erişilebilen tüm cihazlardan silmesini istedi.

The New York Times'ta yer alan habere göre, çalışanlara gönderilen e-postanın kendilerine de ulaştığı ve e-postada, Amazon yetkililerinin çalışanların uygulamayı "Amazon e-postalarına erişen" herhangi bir cihazdan silmeleri gerektiğinin istendiği aktarıldı. Habere göre, çalışanların Amazon e-postalarına mobil erişim yapabilmek için uygulamayı cuma gününe kadar cihazlardan kaldırmak zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca haberde Amazon'un çalışanların TikTok'u hala dizüstü bilgisayar tarayıcılarından görüntülemelerine izin verdiği bilgisine de yer verildi.

Potansiyel bir ulusal güvenlik tehdidi olarak inceleniyor

Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nde potansiyel bir ulusal güvenlik tehdidi olarak inceleniyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin ulusal güvenliğe tehdit olarak adlandırdığı bazı Çinli uygulamaları engellemeyi düşündüğünü söylemişti.

Yanı sıra Pazartesi günü TikTok, Çin'den yeni bir ulusal güvenlik yasası çıkardığı ve bu gerekçe göstererek Hong Kong'daki mağazalardan çekileceğini duyurmuştu.