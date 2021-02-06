Amazon'dan CNG hamlesi: Çok sayıda kamyon motoru alıyor

ABD’li online ticaret devi Amazon, dağıtım filosunu daha sürdürülebilir hale getirmek için sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 1.000’den fazla kamyon motoru sipariş etti. Şirket Reuters’a yaptığı açıklamada şirketin ABD filosunda çok yüksek kirliliğe yol açan araçları dönüştürmek için testler yapılmakta olduğunu söyledi. Sürdürülebilirlik söz konusu olunca kara taşımacılığında sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) en verimli çözümlerden biri olarak kabul ediliyor.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında sevkiyat sayısının artması nedeniyle, trafikteki kamyon ve kamyonet sayısı geçen yıla göre yükseltmiş, yolcu araçlarının sayısı da azalmıştı. Ancak bu artış büyük araçların daha yüksek sera gazı emisyonuna neden olması sebebiyle daha fazla kirlilik anlamına geliyor.

Lojistik şirketleri karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli araç filoları da oluşturmaya çalışıyor. ABD federal verilerine göre trafiğin yüzde 5’ini oluşturan büyük ticari kamyonlar sera gazı emisyonlarının yüzde 20’sini oluşturuyor.

Amazon açıklamasında elektrikli araç, CNG ve diğer araçları test ederek taşımacılığını daha sürdürülebilir hale getiriyor olmaktan heyecan duyulduğu belirtildi. Şirketin satışları 2020’de yüzde 38 yükselirken, Amazon'un hedefinde 2040 itibariyle sıfır-karbon bir işletme olmak var.