Amazon'dan iklim dostu program

23 Eylül 2020

Çevrimiçi perakendeci Amazon, 2040 yılına dek 0 karbon hedefine ulaşma çalışmaları kapsamında, sürdürülebilir ürünler alışverişleri için iklim dostu bir program başlattığını açıkladı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos, "18 farklı dış sertifikalandırma ile satış yapan partnerlerimizi gezegenin geleceğini korumak adına sürdürülebilir ürünler üretmeye teşvik ediyoruz" dedi.

Yılda yaklaşık 10 milyar ürün teslimatı gerçekleştiren ve bu sebeple ulaşım ve veri merkezi karbon izi oldukça yüksek olan Amazon, çevreciler ve çalışanları tarafından eleştiriliyordu.

Amazon, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek adına haziran ayında 2 milyar dolarlık bir girişim sermaye fonu oluşturmuştu.