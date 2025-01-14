Amazon'dan Meksika'ya 5 milyar dolarlık yatırım

Amazon'dan yapılan açıklamada, AWS Meksika Bölgesi'nin açıldığı ve bunun, geliştiriciler, startuplar, girişimciler, işletmeler, kamu, eğitim ve kar amacı gütmeyen kuruluşların uygulamalarını çalıştırmasına ve Meksika'daki AWS veri merkezlerinden son kullanıcılara hizmet vermesine olanak tanıyacağı belirtildi.

Açıklamada, AWS'nin Meksika'ya 15 yıl içinde 5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı aktarıldı.

Yeni bölgenin inşaatı ve operasyonlarıyla Meksika ekonomisine 10 milyar doların üzerinde katkı sağlanmasının ve yılda 7 bini aşkın kişiye istihdam sağlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca Queretaro'da 300 bin dolarlık bir fon ile yerel topluluk projelerine destek sağlanacağı kaydedildi.