Amazon’un Türkiye çağrı merkezi Savatel olacak

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Savatel Çağrı Hizmetleri’nin İzmir Çiğli kampüsü, açılış için gün saymaya başladı. Dünyanın en büyük e- ticaret sitelerinden Amazon’un Almanya, Hollanda ve Rusya operasyonlarını yürüten Arvato Bertalsman’ın çağrı merkezi operasyonunu yönetmek için seçtiği Savatel Çiğli Kampüsü’nde sektörünün öncüleri olan Fransız, Japon ve İtalyan firmalarının faaliyete geçmesi noktasında ise görüşmeler devam ediyor.

Firma ayrıca Kınık’ta içinde çağrı merkezi personeline eğitim verilecek okulun yer alacağı projesinin temelini 2022 sonuna kadar atmayı hedefliyor.

Çiğli Kampüsü’nün 2019’da tamamlandığını ve 2020’de tüm katların kiralanma aşamasına geldiğini belirten Savatel İcra Kurulu Üyesi Ö. Tayfun Karkıner, “Fakat pandemi ile birlikte çağrı merkezleri evden çalışmaya geçince büyüme planlarını ertelemek zorunda kaldık. Bu süreci avantaja çevirerek binanın pandemi sonrası değişen ofis çalışma sistemine eksiksiz uyumu için çalıştık” dedi.

“Çiğli’de 4 bin kişi istihdam edilecek”

Çağrı merkezi operasyonlarında hibrit modelin gündeme geldiğini ve evden çalışma seçeneğinin bundan böyle hep masada olacağını anlatan Karkıner, “Yüzde 40 evden, yüzde 60 ofisten çalışma olacak. Ofise dönüş başladığında firmaların elinde bu hizmeti verecek yeterli bina yok. Zira, çağrı merkezlerinin faaliyet gösterdiği yerler genelde sonradan bu hizmet için düzenlenen binalar. Yatırım yapmak artık çok pahalı. Bunu dikkate alan firmalar, bu hizmeti alabileceği, bizim gibi barındırma hizmeti veren merkezlere yönelecek. Savatel olarak sıfırdan tasarladığımız binada dünya standardını gözettik. 4 bin kişi istihdam edilecek binamızın pandemi sonrasına yeni çalışma düzenini dikkate alarak her katta 500 olmak üzere 2 bin kişi ile sınırladık. Kişi başı hava basma miktarı 32 metreküp. Tavan yüksekliği 4.20 metre, masa aralıkları 120 santimetre” diye konuştu. Karkıner, Türkiye’nin en çok tercih edilen dış kaynak çağrı merkezi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kurucu Abdurrahman Şenol’un kurumsal hukuk bürosundaki personelin kiralanan ofislerde çağrı merkezi hizmeti verirken uygun bina eksikliğini görerek yatırım kararı aldığını belirten Karkıner, şunları söyledi, “Türkiye’de çağrı merkezi binası sayısı yok denecek kadar az. Devşirilmiş binalarda hizmet veriliyor. Savatel Çiğli Çağrı merkezi kampüsü, temelden çağrı merkezi olmak üzere dizayn edilmiş bir bina. Bina tamamlandığında ruhsat almak için yapılacak cins tahsisi için müracaat ettik. Eksperler gelip inceledi. Bir hafta sonra tapu geldi. Tapuda binanın cinsi kısmında standart olarak betonarme, karkas yazar. Bu binamızda ise bina cinsi kısmında bilişim ve teknoloji binası yazması gurur kaynağı oldu.”

“Personel eğitimi için Kınık’ta yatırım yapacağız”

Pandemi ile birlikte çift haneli büyüme performansına ulaşan çağrı merkezlerinde geleceği görerek yatırım kararı aldıkları Kınık Projesi’ni ise pandemi ortamında ötelemek zorunda kaldıklarını kaydeden Ö. Tayfun Karkıner, “Sektörel anlamda bu iş katlanarak büyüyecek. İstihdam edilen personel sayısı buna bağlı olarak yüz binleri aşacak. Böylesine yoğun istihdam sağlayan sektörde çağrı personeli, bir- iki haftalık eğitimden sonra işe başlıyor. Bu işin eğitiminin verildiği bir okul neden olmasın diyerek Kınık’ta 25 bin metrekare alanda eğitim verilebilecek bir kampus projesi hazırladık. Projemizi 1 yıl sonra Kınık’ta temel atarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.