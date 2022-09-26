Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik üssü açıldı

Amazon, Türkiye’deki ilk lojistik merkezini hizmete aldı. 100 milyon doları aşkın yatırımla faaliyete geçen merkezin bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratması bekleniyor. Amazon’un Tuzla, İstanbul’da kurulan yeni lojistik üssünde görev alacak mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem (IT) alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu depo operatörleri için işe alım süreçleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Çalışanlar, Amazon.com.tr’de geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin ve daha fazlasının dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor.



Amazon Operasyonları Türkiye Genel Müdürü, Hakan Karadoğan, "Bugün Türkiye'deki ilk lojistik üssümüzü açtığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mühendisler ve bilişim teknolojileri uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu ekiplere kadar birçok rol için iş imkânı sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacağız. Çalışanlarımız rekabetçi maaşlar ile çalışma imkânı bulacaklar.” dedi.

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Amazon KOBİ satış noktası yüzde 50 arttı

Amazon, ayrıca Türkiye’de Amazon üzerinden satış yapan KOBİ’ler hakkında detaylar da paylaştı. Verilere göre; Amazon KOBİ satış ortaklarının sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 50’den fazla artarak 25 binin üzerine çıktı. Amazon üzerinden satış yapan Türk KOBİ’ler, bugüne kadar çevrim içi işlerini desteklemek için Türkiye’de 35 binden fazla kişiye istihdam yarattı. KOBİ’lerin ihracat satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla oranla iki kattan fazla artarak 300 milyon euroyu aştı. Şimdiye kadar Türkiye’deki 6 binden fazla KOBİ Amazon Lojistik hizmetinden yararlandı ve birçoğu satışlarını son bir yılda ikiye katladı. Dünya çapında Amazon’da satılan ürünlerin yarısından fazlası, çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan satış ortaklarına ait. KOBİ satış ortakları tarafından yapılan satışlar, toplam satışların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Amazon, çoğu Amazon Lojistik hizmetlerini kullanarak yüz milyonlarca müşteriye ulaşan Türkiye’deki KOBİ’ler için markalaşarak, satışlarını artırarak ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam ediyor.

“Bu yatırımlar, Türkiye’ye olan bağlılığımızın bir göstergesi”

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, “Bugün Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzü açmanın heyecanını yaşıyoruz. Son teknolojilerle donatılmış yeni lojistik üssümüz, Amazon.com.tr üzerinden satış yapan ve sayıları son bir yılda yüzde 50 oranında artan KOBİ’leri Amazon Lojistik hizmetlerimizle işlerini daha da büyütmeleri için destekleme konusunda bize önemli katkılar sağlayacak. Lojistik üssümüze ve satış ortaklarımıza yaptığımız bu yatırımlar, aynı zamanda, Türkiye’ye olan bağlılığımızın da bir göstergesi,” dedi.