Amazon’un yıllık ihracatı 500 milyon euroya ulaştı

Başak Nur GÖKÇAM

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, “Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler aracılığıyla 2022 yılında 500 milyon euroluk ihracat hacmine ulaştık. Bu satışı yapan KOBİ'lerdir ve unutmayalım ki Amazon’u başarılı kılan KOBİ’lerimizdir. Onlar büyüdükçe, biz de büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Yenilikçi bir kampanya hazırladık

Amazon’un hizmet vermekte olduğu ülkelerde 2015 yılından bu yana her yıl uyguladığı Prime Day indirimleri, bu yılki kampanyasında kuralları tersine çevirdi. Türkiye’de bu yıl 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kampanyada, müşterilerin indirim taleplerini toplamak için Prime İndirim Avcıları görevlendirildi.

Türkiye'nin takip edilen influencer'larından olan Berk Keklik, Danla Bilic, Ceyda Kasabalı Albayram, Berfu Yenenler, Tuğba Yılmaz ve Donanım Haber, Elle Türkiye ve Maison Française Türkiye’den oluşan Prime İndirim Avcıları, Prime Day'e kadar takipçilerinden indirim istedikleri marka ve ürün tercihlerini toplayacak.

Prime Day'in bu yılki tarihlerinin duyurulduğu toplantıda konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, “Amazon. com.tr olarak bu yıl Prime üyelerimizi kutlamak için müşteri odağımızı bir adım ileri taşıdığımız yenilikçi bir kampanya hazırladık. Müşterilerimiz Prime Day indirimlerinde görmek istedikleri ürün ve markaları Prime İndirim Avcıları aracılığıyla bize iletebilecek” dedi.