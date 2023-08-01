Ambalajda düşük karbona geçilecek

Proje ile ürünlerin ambalaj kaynaklı çevresel etkisini en aza indirmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Projenin ilk fazında, dünya ilaç sektöründe bir ilke imza atarak şirketimizin Kapsam-3 emisyonlarını azaltmak hedefiyle üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında yapay zekâ tabanlı sezgisel bir optimizasyon algoritması geliştirdik.

Bu algoritma ile Abdi İbrahim’e ait blisterli ürünlerin yarısından fazlasının ambalaj boyutlarını optimize ettik. Böylece yaklaşık 500 adet dolu çöp konteynır ağırlığı kadar ambalaj tasarrufu sağladık ve 91 milyon kutuluk bölümde ambalajdan kaynaklanan karbon emisyonunu kutu başına yüzde 28 azalttık. Yaklaşık 6 Galata Kulesi yüksekliğinde ahşap palet azaltımı sağladık” dedi.

1 milyon euro tasarruf

Üretim hatlarında sağlanan verimlilik artışı sayesinde 6 haftalık bir ek kapasite yaratılmasının yanı sıra 179 ton ambalaj tasarrufu, ambalaj kaynaklı karbon emisyonunda kutu başına yüzde 28 azaltım, 150 hanenin yıllık elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu ve 2 bin 500 adet ahşap palet azaltımı sağlanarak 90 kilo üretim atığının da önüne geçilerek yıllık yaklaşık 1 milyon euro değerinde tasarruf sağlandı.