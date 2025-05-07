AMD ilk çeyrekte net kârını 6 kat artırdı!

ABD merkezli yarı iletken devi Advanced Micro Devices (AMD), 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarla yatırımcılarını sevindirdi. Şirket, hem net kâr hem de gelir açısından piyasa beklentilerini aştı.

AMD, bir önceki yıl aynı dönemde 123 milyon dolar olan net kârını bu yıl 709 milyon dolara yükseltti. Hisse başına kâr 7 sentten 44 sente çıktı. Düzeltilmiş hisse başına kâr ise 96 cent olarak gerçekleşti. Bu, analistlerin 94 cent olan tahmininin üzerinde.

Gelir tarafında da beklentilerin üzerine çıkan şirket, ilk çeyrekte 7,44 milyar dolar ciro elde etti. Piyasa beklentisi 7,13 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin CEO’su Lisa Su, bu performansın, özellikle ABD'nin yapay zeka çipi ihracatına getirdiği kısıtlamalara rağmen elde edildiğini vurguladı. Su, ilk çeyrek sonuçlarının bu tür dış baskılara karşı AMD'nin dayanıklılığını gösterdiğini ifade etti.

İçinde bulunulan ikinci çeyrek için AMD, yaklaşık 7,4 milyar dolar satış hedefi açıkladı. Bu rakam, Wall Street’in 7,25 milyar dolarlık tahmininin üzerinde. Ayrıca şirketin brüt kâr marjının %43 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Karşılaştırmalı olarak analistler, 86 sentlik hisse başı düzeltilmiş kâr bekliyordu.

Bununla birlikte şirket, ihracat kontrollerinin finansal etkisine de dikkat çekti. AMD, ikinci çeyrek için 700 milyon dolar, yıl sonuna kadar ise toplamda 1,5 milyar dolarlık gelir kaybı beklediğini açıkladı. Bu kayıpların, özellikle bazı yapay zeka çiplerinin ihracatına getirilen sınırlamalardan kaynaklandığı belirtildi.