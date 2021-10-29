AMD, üçüncü çeyrekte gelirini bir önceki yıla göre yüzde 54 artırdı

AMD, 2021'in üçüncü çeyrekte 4,3 milyar dolarlık gelir, 948 milyon dolarlık faaliyet kârı, 923 milyon dolarlık net gelir sağladıklarını duyurdu.

AMD Başkanı ve CEO'su Dr. Lisa Su, "AMD'nin gelirlerinin yüzde 54 arttığı ve faaliyet kârının geçen yıla kıyasla ikiye katlandığı rekor bir çeyreği daha geride bıraktık. 3. Nesil EPYC işlemci ve veri merkezi satışlarımız önemli ölçüde artarak geçen yıla kıyasla iki katından fazlasına çıktı. Lider ürünlerimiz ve tutarlı uygulamalarımıza dayalı olarak 2021'de önemli ölçüde hızlanan işimiz pazarda daha hızlı büyüdü” dedi.

EPYC işlemciler daha çok benimsendi

Üçüncü çeyrekte AMD EPYC işlemcilerinin daha fazla benimsendiğini görüldü.

Argonne National Labs, bilim adamlarının ve geliştiricilerin yapay zeka, mühendislik ve bilimsel projeler için yazılım kodlarını ve uygulamalarını test etmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak amacıyla Polaris olarak bilinen yeni bir süper bilgisayara güç sağlamak üzere AMD EPYC işlemcilerini seçti.

Google Cloud, AMD EPYC™ 7003 Serisi işlemciler tarafından desteklenen N2D Sanal Makinelerin genel önizlemesini duyurdu.

AMD, 2. Nesil AMD EPYC CPU'ların ve AMD Radeon Pro V520 GPU'ların Amazon EC2 G4ad bulut sunucuları için yeni boyutları güçlendireceğini ve müşterilere, fiziksel envanterleriyle sınırlı olmak yerine, ihtiyaçların gerektirdiği şekilde talep üzerine kaynak sağlama esnekliği sağlayacağını duyurdu.

Cloudflare, şirketin DNS ağına güç sağlayan 11. Nesil sunucuları için 3. Nesil AMD EPYC işlemcileri seçti.

Microsoft ile işbirliğine gitti

AMD, kullanıcılara Windows 11 işletim sisteminde daha güçlü, güvenilir bir bilişim hizmeti vermek için Microsoft ile ortaklığa gitti ve sistemi Ryzen işlemciler ve Radeon grafik kartlarıyla destekledi. Bu işbirliği sayesinde, 175’den fazla AMD işlemcisi şu anda optimum PC ve oyun deneyimi sunmak için Windows 11 ile uyumlu hale geldi.

Lenovo’nun Ryzen ile güçlendirilmiş Yoga Slim 7 Carbon ve Yoga Slim 7 Pro’yu açıklaması ve Windows 11 işletim sistemine sahip Ryzen kurulu Thinkbook ve Thinkpad E kurumsal laptoplarının dağıtımına başlaması, HP’nin Ryzen işlemcili iki yapay zeka cihazını piyasaya sürmesi ve ASUS’un Ryzen 5000 serisi kurulu Zenbook, Zenbook PRO, ProArt StudioBook ve VivoBook’u piyasaya çıkarmasıyla birlikte, Ryzen işlemciler, müşteriler tarafından daha fazla benimsendi

2021’in en iyi işverenlerinden biri oldu

AMD, Forbes dergisi tarafından 2021’de Dünyanın En İyi İşverenleri’nden biri olarak da gösterildi.

AMD, bir önceki yılda elde ettiği başarıların altını çizen ve 2025-2030 arasındaki yeni hedeflerini açıklayan 26. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu da açıkladı. Bu seneki raporda yapay zeka eğitimi ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları çalıştıran işlemcilerin enerji verimliliğini 2025 yılına kadar 30 kat artırmaya yönelik yeni bir hedef de dahil edildi.

Rakamlarla 3. çeyrek

Firma geliri Bilgi İşlem, Grafik Segmenti, Kurumsal, Gömülü Sistemler ve Yarı-Özel Üretim segmentteki yüksek gelirler sayesinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 ve önceki çeyreğe göre yüzde 12 artarak 4,3 milyar dolar oldu.

Brüt kar marjı yıllık bazda 400 puanın üzerine çıktı ve önceki çeyreğe göre 80 baz puan artarak yüzde 48'e ulaştı. EPYC™, Ryzen™ ve Radeon™ işlemci satışlarının artması ile önceki yıla ve çeyrek döneme göre önemli bir artış sağlandı.

Net gelir, bir yıl önceki 390 milyon dolara ve önceki çeyrekte 710 milyon dolara kıyasla 923 milyon dolardı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 501 milyon dolar ve önceki çeyrekte 778 milyon dolar olan GAAP (Genel kabul görmüş muhasebe kuralları) dışı net gelir 893 milyon dolar oldu.

Çeyrek dönem sonunda nakit, nakit benzeri ve kısa vadeli yatırımlar 3.6 milyar dolar oldu. Şirket bu çeyrek dönem boyunca 7 milyondan fazla adi hisse senedini 750 milyon dolar karşılığında geri satın aldı.

Geçtiğimiz yıl 339 milyon dolar ve bir önceki çeyrekte 952 milyon dolar olan operasyonlardan elde edilen nakit, bu çeyrekte ise 849 milyon dolara ulaştı.

Geçtiğimiz yıl 265 milyon dolar ve önceki çeyrekte 888 milyon dolar olan serbest nakit akışı ise 764 milyon dolar oldu. 2021'in üçüncü çeyreğinde operasyonlardan elde edilen nakit ve serbest nakit akışı, gelecekteki gelir artışını desteklemek için uzun vadeli tedarik zinciri kapasitesine yapılan stratejik yatırımlardan destek aldı.

Üç Aylık Finansal Özet

Bilgi işlem ve Grafik kartı segment geliri, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 44 ve önceki çeyreğe göre yüzde 7 artarak 2,4 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine ve geçen yılın aynı çeyreğine göre büyüme, Ryzen, Radeon ve AMD Instinct işlemci satışlarındaki artıştan kaynaklandı.

Ryzen işlemci satışlarının artmasıyla istemci işlemcisi ortalama satış fiyatı (ASP) önceki yıllara ve çeyreğe göre arttı.

Radeon grafik kartı satışları ve AMD Instinct veri merkezi GPU satışları sayesinde GPU ASP satışları önceki yıl ve çeyreğe göre büyüdü.

Geçtiğimiz yıl önceki 384 milyon dolar ve önceki çeyrekteki 526 milyon dolar olan faaliyet geliri bu çeyrekte 513 milyon dolar oldu. Yıllık artış esas olarak yüksek gelirden kaynaklanırken, kısmen yüksek işletme giderleri ile dengelendi. Çeyrekten çeyreğe düşüş, temel olarak yüksek işletme giderlerinden kaynaklandı.

Kurumsal, Gömülü ve Yarı-Özel Üretim segment geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 ve geçtiğimiz çeyreğe göre yüzde 20 artarak 1,9 milyar dolara ulaştı. Bu segmentteki artışlar yüksek EPYC işlemci ve yarı özel ürün satışlarından etkilendi.

Bir yıl önceki yıl 141 milyon dolar ve bir önceki çeyrekte 398 milyon dolar olan faaliyet geliri bu çeyrekte 542 milyon dolara yükseldi. Artışlar, öncelikle yüksek gelir ve daha zengin ürün yelpazesinden etkilendi ve kısmen yüksek işletme giderleri ile dengelendi.