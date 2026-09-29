AMD, yapay zeka şirketi World Labs'i satın alıyor

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AMD'den yapılan açıklamada, şirketin yapay zeka öncülerinden Dr. Fei-Fei Li'nin liderliğindeki World Labs'i satın almak üzere kesin anlaşma sağladığı bildirildi.

Satın almayla dünya çapında araştırmacı ve model uzmanlarından oluşan ekibin AMD'ye katılacağı belirtilen açıklamada, bunun şirketin gelişmekte olan yapay zeka modelleri ve uygulamalarının ihtiyaçları doğrultusunda yapay zeka donanımı, yazılımı ve sistemleri geliştirme kapasitesini güçlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, tamamı hisse senedi karşılığında gerçekleştirilecek satın alma işleminin yaklaşık 8,2 milyar dolar değerinde olduğu ve düzenleyici kurumların onayları ile diğer olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2026 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Yapay zekanın akıl yürütme, robotik, simülasyon ve fiziksel yapay zeka alanlarına doğru genişlemesiyle bilişim altyapısına yönelik ihtiyaçların da çeşitlendiğine işaret edilen açıklamada, World Labs'in gelişmiş modeller geliştirme konusundaki uzmanlığının AMD'ye iş yüklerinin nasıl değiştiğine ilişkin daha derin bir anlayış kazandıracağı ve şirketin gelecekteki teknoloji yol haritalarının şekillendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada, satın almanın, AMD'nin açık bir ekosistem için yapay zeka altyapısı sunma stratejisini ilerleteceği ifade edildi.

Merkezi San Francisco'da bulunan World Labs, metin, görsel ve video girdilerinden etkileşimli 3 boyutlu ortamlar oluşturan, yeniden yapılandıran ve simüle eden uzamsal zeka modelleri geliştiriyor. Şirket ayrıca robotik öğrenme ve simülasyona yönelik teknolojiler üzerinde çalışıyor.