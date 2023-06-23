AMD'den İrlanda’da 135 milyon dolar yatırım

AMD, dört yıl içinde 135 milyon dolara varan bir yatırımla İrlanda'da büyümeye devam etmeyi planladığını duyurdu. Yatırım, 290 kişiye kadar yüksek vasıflı mühendislik ve araştırma pozisyonunun yanı sıra çok çeşitli ek destek rollerinin eklenmesiyle çeşitli stratejik Ar-Ge projelerini finanse etmeyi amaçlıyor.

Bu gelişme Dublin'de İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanı Simon Coveney TD ve AMD Pazarlama, İletişim ve İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Ruth Cotter tarafından resmen duyuruldu. Yeni yatırım, İrlanda hükümeti tarafından IDA Ireland aracılığıyla destekleniyor.

Girişim, Ticaret ve İstihdam Bakanı Simon Coveney TD "AMD'nin İrlanda'daki gelişmiş Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini genişletme yönündeki iddialı planlarını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli yatırım sadece gelişen teknoloji sektörümüzü güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hem son derece deneyimli profesyoneller hem de mühendislik disiplinlerinden yeni mezunlar için uzun vadeli kariyer fırsatları yaratacaktır. Şirketin 290'a kadar yeni pozisyon açmayı planlaması ve stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerini finanse etmesi, İrlanda'nın destekleyici girişim ortamına ve altyapısına duyduğu güveni göstermektedir. İrlanda hükümeti, IDA İrlanda aracılığıyla, araştırma, geliştirme ve mühendislik için canlı bir ekosistem geliştirme taahhüdümüzü daha da sağlamlaştıran bu genişlemeyi desteklemekten memnuniyet duymaktadır." dedi.

AMD Pazarlama, İletişim ve İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Ruth Cotter ise "AMD'nin yüksek performanslı ve uyarlanabilir bilgi işlem çözümleri, bulut ve bilgisayarlardan iletişim ve akıllı uç noktalara kadar, günümüzde bilgi işlemin geleceğinin şekillendirilmesinde giderek daha büyük bir rol oynuyor. Yaklaşık otuz yıldır İrlanda, güçlü ve yüksek vasıflı işgücünden yararlanarak uyarlanabilir bilgi işlem çözümleri geliştiren Avrupa'nın önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olmuştur. Dublin ve Cork'taki varlığımızı daha fazla yatırım yaparak ve genişleterek, hem İrlanda'da inovasyonu teşvik etmeye hem de Avrupa yarı iletken ekosistemini desteklemeye devam etmeye kararlıyız. Bu yatırım sayesinde İrlanda'daki Ar-Ge ekiplerimiz veri merkezi, ağ, 6G iletişim ve gömülü çözümleri hızlandırmak için yenilikçi yüksek performanslı ve uyarlanabilir bilgi işlem motorları tasarlayacak ve yapay zeka konusunda liderlik pozisyonu alacak" dedi.

40 milyon dolarlık bir yatırım

Xilinx'in 2022 yılında AMD tarafından satın alınmasından önce Xilinx, İrlanda'da yarı iletken inovasyonunu ilerletmek için IDA Irlanda ile çeşitli şekillerde ortaklık kurmuştu. En son 2017 yılında Xilinx, araştırma, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini genişletmek ve 100'den fazla yeni kalifiye çalışanı işe almak için 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuştu.

IDA İrlanda CEO'su Michael Lohan “Bu yatırım, mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederken, İrlanda'nın küresel bir teknoloji lideri konumuna katkıda bulunacaktır. Bu genişleme, şirketin İrlanda'daki yarı iletken yenilik merkezi olarak varlığını daha da güçlendiriyor ve İrlanda'yı AMD'nin Avrupa araştırma ve mühendislik operasyonlarının merkezine yerleştiriyor. IDA Ireland, yaklaşık otuz yıldır AMD'yi ve daha önce Xilinx'i desteklemekten gurur duyuyor ve Avrupa'nın yarı iletken endüstrisi üzerinde olumlu etkisi olan ölçekli yatırımları desteklemeye kararlı” ifadelerinde bulundu.