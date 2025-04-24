American Airlines 2025 kâr tahminini geri çekti
American Airlines, Perşembe günü yaptığı açıklamada, seyahat talebine ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle 2025 yılına dair daha önce paylaştığı kâr tahminini geri çektiğini duyurdu.
American Airlines, seyahat talebine ilişkin belirsizlikler nedeniyle 2025 yılına dair 1,70-2,70 dolar aralığındaki kâr tahminini geri çekti.
Şirket, daha önce 2025 yılı için hisse başına düzeltilmiş kâr beklentisini 1,70 ila 2,70 dolar aralığında açıklamıştı. Ancak tarife baskıları ve hükümet harcamalarındaki belirsizlikler nedeniyle tüketicilerin isteğe bağlı harcamalarında yaşanabilecek dalgalanmalar, hava yolu taşımacılığında talep öngörülerini zorlaştırıyor.
American Airlines, bu koşullar altında ileriye dönük finansal projeksiyon sunmanın sağlıklı olmayacağını belirtti.