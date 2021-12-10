Amerika’daki 870 milyon dolarlık projede tercih, Mono Steel

Büyük projeler için nitelikli çelik yapılar tasarlayan Türk firması Mono Steel; Avrupa, Afrika, İngiltere ve Avusturalya pazarlarında yakaladığı başarılı grafiği şimdi de Amerika’ya taşıyor.

Mono Steel, Seattle’da yapılan ve şehrin mega projesi olarak adlandırılan ‘Ship Canal Water Quality’ projesinde yer alan tek Türk firması oldu. Şehri yeraltından sarmalayacak devasa tüneller için gerekli çelik yapıları üretecek olan Mono Steel, üç yıl sürecek projenin her adımında yer alacak.

Projenin 2025’te bitirilmesi planlanıyor

870 milyon dolar yatırımla planlanan proje, arıtılmamış yağmur suyu ve kanalizasyonun, bölgedeki büyük su kütlelerine sızmasını önlemeyi amaçlayan çevresel bir sürdürülebilirlik projesi. 2025’te bitmesi planlanan proje ile birleşik kanalizasyon taşması olarak bilinen 75 milyon galona (276 milyon litre) kadar kirli suyun her yıl Lake Washington Gemi Kanalı, Salmon Bay ve Lake Union'a akması önlenecek. Ayrıca tünel içine yerleştirilecek depolama bölümleri de, yoğun yağış sırasında 29 milyon galondan (109,8 milyon litre) fazla yağmur suyu ve kanalizasyonu yakalayacak, geçici olarak tutacak.



1800 yılından bu yana Seattle’da, toplam 113 kilometre uzunluğunda 150 tane tünel inşa edildi. Yeni proje ise hem mevcut tünellere depolama alanları yaparak kirli suyun kanallara karışmasını önleyecek hem de şehre 15 kilometre uzunluğunda yeni bir tünel eklenecek. 2020 yılında temelleri atılan ve fizibilite çalışmalarına başlanan projenin inşaatı ise Eylül ayında, tünelin batı ucu olan Ballard'dan başladı. Bu yılın sonuna doğru da Fremont ve Queen Anne’e doğru yönelecek. 2025 yılında bitirilmesi planlanan projenin son durağı ise Wallingford.

“Hedefimiz bir dünya markası olmaktı”

Ekim ayında proje için SPU (Seattle Public Utilities) ile el sıkışan Mono Steel’in CEO’su Mustafa Toprakçeken, sürece ilişkin şunları söyledi: “Projenin ana hatlarını öğrenince çok heyecanlandık. Çünkü bu aynı zamanda bir sürdürülebilirlik projesi. Mono Steel olarak Amerika’nın şuandaki en büyük projesinde yer almanın yanında, çevreci bir projede olmak ayrıca mutluluk verici. Dünyamız için hepimizin daha çevreci adımlar atması gerekiyor. Projenin, 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Biz de bu süre boyunca tünellerin ve depolama alanlarının inşası için gereken nitelikli çelik yapıları üreterek bu projede yer alacağız. Bugüne kadar Türkiye, Avrupa, İngiltere, Avusturalya ve Afrika’da dünyaca bilinen projelerde yer aldık. Çünkü hedefimiz bir dünya markası olmaktı. Adımlarımızı yavaş ama sağlam atmaya çalıştık. Avrupa’da yer aldığımız projeler bize Afrika, İngiltere ve Avusturalya pazarlarının kapısını açtı. Geçtiğimiz aylarda da markamızın ve ekibimizin geçtiğimiz 3 yılda yaptığı nitelikli işçiliğin, özverili çalışmaların ve kaliteli üretimlerin meyvelerini aldık. Kanada ve Amerika’dan teklifler gelmeye başladı. Amerika’daki ilk adımlarımızı da Seattle Ship Canal Water Quality ile atıyoruz. Böylesi büyük bir projede bize güvendikleri için de hem firmamız hem de ülkemiz adına gururluyuz.”