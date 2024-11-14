Amerikalı havayolu şirketi Spirit Airlines iflasını açıkladı
ABD'nin Florida merkezli ünlü havayolu Spirit Airlines, Frontier Airlines ile görüşmesinden sonuç alamayınca iflasa sürüklendi. Çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı.
Wall Street Journal'ın haberine göre 1983 yılında kurulan ABD'nin Florida eyaleti merkezli ünlü Spirit Airlines, Frontier Airlines ile görüşmesinden sonuç alamayınca iflas süreci başladı.
Şirkete yakın kaynaklara göre, Spirit Airlines'ın Frontier Airlines ile birleşme görüşmelerindeki başarısızlık sebebiyle şirket iflas koruması başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
1983 yılında kurulan havayolu şirketi ekonomik kriz nedeniyle iflasını açıklamaya hazırlanırken, iflas kararı karşısında binlerce çalışan işten atılma tehlikesiyle karşı kaşıya kaldı.
İflas haberinin duyulması ile şirket hisseleri düştü, çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı.
Şirket ayrıca 23 eski Airbus uçağını 519 milyon dolara satılığa çıkardı.