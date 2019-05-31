Amerikan devi 3. üretim üssü için Türkiye’yi seçti
Türkiye’de 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Amerikan merkezli Gilead, 3’üncü üretim üssü olarak Türkiye’yi seçti. Yerli ilaç üretim şirketi Pharmactive ile işbirliği yapan Gilead, böylece Türkiye cirosunun yüzde 70’inden fazlasını Türkiye’de üretir duruma gelecek... Selenay Yağcı'nın haberi...
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