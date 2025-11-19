Amiral gemi Batıçim, üretimi tek merkezde toplamak istiyor

Topluluğun büyüme planla­rı kapsamında Aliağa ya­tırımıyla kapasite artırı­lacak, enerji ve sürdürülebilirlik yatırımlarına hız verecek. Batı­liman’ı halka arz sürecine hazır­layan grup Bornova’daki araziyle de gayrimenkul varlığında değer yaratmaya odaklanıyor. Ege Böl­gesi’nin köklü sanayi topluluk­larından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi Ba­tıçim, üçüncü çeyrekte sonuçları­nı açıkladı. KAP’a yapılan açıkla­maya göre şirket, üçüncü çeyrek­te finansal disiplinini koruyarak brüt karını yaklaşık 1.2 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdi ve brüt kâr marjını yıllık bazda yüzde 11.4 düzeyine taşıdı.

Konsolide ciro, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak ar­tış göstermesine rağmen, enflas­yon muhasebesinin etkisi ve ön­ceki yıl aynı dönem rakamlarının bu yılın üçüncü dönem satın alma gücüne taşınması sonucunda re­el bazda yüzde 21 geriledi. Ancak, operasyonel kârlılığı destekleyen maliyet odaklı aksiyonlar, alter­natif yakıt kullanımındaki artış, ihracat hacmindeki gerek miktar gerekse tutar bakımından büyü­me ile Batıliman’da devreye alı­nan yatırımlar, kârlılık üzerinde dengeleyici bir etki yarattı. Top­lam finansal borçluluk ise 6.2 mil­yar TL’den 5.7 milyar TL’ye düşe­rek yaklaşık yüzde 7.7 azaldı.

Kapsamlı büyüme hedefleri

Batı Anadolu Şirketler Toplulu­ğu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İş­ler Grup Başkanı Reşat Bağış Gün­gör, grubun çimento üretimini tek merkezde toplamayı, Aliağa yatı­rımının devreye girmesiyle kapa­site artırmayı, ihracat bazlı satış­larında büyümeyi ve nakliye mali­yetlerinde önemli bir avantaj elde etmeyi, sürdürülebilirlik yatırım­larıyla enerji verimliliğini güçlen­dirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı, Batıliman’ı halka arz sürecine hazırlamayı ve Borno­va’daki arazi üzerinden gayrimen­kul değer realizasyonu yaratmayı hedeflediğini anımsattı.

KAP açıklamasında duyurulan 5 adımlı stratejik dönüşüm prog­ramının ana hatlarını paylaşan Reşat Bağış Güngör, “Batıçim Bor­nova tesisinin Batısöke’ye kira­lanarak üretim operasyonlarının tek merkezde birleştirilmesi plan­lanıyor. Bu adım, maliyet avantajı yaratırken operasyonel yükü azal­tacak; Batıçim’i varlık yönetimi, portföy optimizasyonu ve iştirak­lerde strateji geliştirme eksenine daha fazla odaklanan bir yapıya ta­şıyacak. Aliağa-Nemrut bölgesin­de planlanan kapasite artışı, gru­bun uzun vadeli büyüme planının ana eksenini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

"Ege'yi ihracata en entegre üretim merkezi yapacağız"

Kapasite artışı yatırımının 2027-2028 döneminde devreye alınmasının hedeflendiğini açık­layan Reşat bağış Güngör, şunla­rı kaydetti: “Çimento satış hac­minin 4.9 milyon tona ulaşılma­sı ve ihracat payının orta vadede yüzde 45-50 bandına taşınması öngörülüyor. Bu genişleme, Ege Bölgesi’ni ihracata en entegre üretim merkezlerinden biri ha­line getirmeyi amaçlıyor. WHR (Atık Isı Geri Kazanımı) yatırı­mı ile yılda 70-75 GWh elektrik üretimi hedeflenirken, ATY (Al­ternatif Yakıt) uygulaması saye­sinde 50 bin ton kömür ikamesi sağlanması planlanıyor. Bu yatı­rımların yıllık 5-5.5 milyon do­lar düzeyinde ek EBITDA katkısı yaratması bekleniyor. Sürdürü­lebilirlik odaklı aksiyonlar hem karbon azaltımına hem de mali­yet yapısının iyileşmesine katkı sunuyor.”