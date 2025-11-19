Amiral gemi Batıçim, üretimi tek merkezde toplamak istiyor
Ege Bölgesi'nin köklü sanayi topluluklarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi Batıçim, grubun büyüme planları doğrultusunda üretimi tek merkezde toplayacak. Ayrıca Aliağa yatırımının devreye girmesiyle kapasite artışı, ihracat bazlı satışlarda büyüme, nakliye maliyetlerinde avantaj ve sürdürülebilirlik yatırımları hedefleniyor.
Topluluğun büyüme planları kapsamında Aliağa yatırımıyla kapasite artırılacak, enerji ve sürdürülebilirlik yatırımlarına hız verecek. Batıliman’ı halka arz sürecine hazırlayan grup Bornova’daki araziyle de gayrimenkul varlığında değer yaratmaya odaklanıyor. Ege Bölgesi’nin köklü sanayi topluluklarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi Batıçim, üçüncü çeyrekte sonuçlarını açıkladı. KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket, üçüncü çeyrekte finansal disiplinini koruyarak brüt karını yaklaşık 1.2 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdi ve brüt kâr marjını yıllık bazda yüzde 11.4 düzeyine taşıdı.
Konsolide ciro, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak artış göstermesine rağmen, enflasyon muhasebesinin etkisi ve önceki yıl aynı dönem rakamlarının bu yılın üçüncü dönem satın alma gücüne taşınması sonucunda reel bazda yüzde 21 geriledi. Ancak, operasyonel kârlılığı destekleyen maliyet odaklı aksiyonlar, alternatif yakıt kullanımındaki artış, ihracat hacmindeki gerek miktar gerekse tutar bakımından büyüme ile Batıliman’da devreye alınan yatırımlar, kârlılık üzerinde dengeleyici bir etki yarattı. Toplam finansal borçluluk ise 6.2 milyar TL’den 5.7 milyar TL’ye düşerek yaklaşık yüzde 7.7 azaldı.
Kapsamlı büyüme hedefleri
Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör, grubun çimento üretimini tek merkezde toplamayı, Aliağa yatırımının devreye girmesiyle kapasite artırmayı, ihracat bazlı satışlarında büyümeyi ve nakliye maliyetlerinde önemli bir avantaj elde etmeyi, sürdürülebilirlik yatırımlarıyla enerji verimliliğini güçlendirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı, Batıliman’ı halka arz sürecine hazırlamayı ve Bornova’daki arazi üzerinden gayrimenkul değer realizasyonu yaratmayı hedeflediğini anımsattı.
KAP açıklamasında duyurulan 5 adımlı stratejik dönüşüm programının ana hatlarını paylaşan Reşat Bağış Güngör, “Batıçim Bornova tesisinin Batısöke’ye kiralanarak üretim operasyonlarının tek merkezde birleştirilmesi planlanıyor. Bu adım, maliyet avantajı yaratırken operasyonel yükü azaltacak; Batıçim’i varlık yönetimi, portföy optimizasyonu ve iştiraklerde strateji geliştirme eksenine daha fazla odaklanan bir yapıya taşıyacak. Aliağa-Nemrut bölgesinde planlanan kapasite artışı, grubun uzun vadeli büyüme planının ana eksenini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
"Ege'yi ihracata en entegre üretim merkezi yapacağız"
Kapasite artışı yatırımının 2027-2028 döneminde devreye alınmasının hedeflendiğini açıklayan Reşat bağış Güngör, şunları kaydetti: “Çimento satış hacminin 4.9 milyon tona ulaşılması ve ihracat payının orta vadede yüzde 45-50 bandına taşınması öngörülüyor. Bu genişleme, Ege Bölgesi’ni ihracata en entegre üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. WHR (Atık Isı Geri Kazanımı) yatırımı ile yılda 70-75 GWh elektrik üretimi hedeflenirken, ATY (Alternatif Yakıt) uygulaması sayesinde 50 bin ton kömür ikamesi sağlanması planlanıyor. Bu yatırımların yıllık 5-5.5 milyon dolar düzeyinde ek EBITDA katkısı yaratması bekleniyor. Sürdürülebilirlik odaklı aksiyonlar hem karbon azaltımına hem de maliyet yapısının iyileşmesine katkı sunuyor.”