AMKA International, Türkiye'deki operasyonlarını büyütüyor

Pandemiyle birlikte kişisel bakımın evlerden sürdürülmesi, bu kategorideki ürünlere yönelik talep artışa neden oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, her yıl yüzde 10 civarında büyüyen kişisel bakım ve kozmetik sektörü, 2020'de bu oranı ikiye katlayarak 15 milyar TL’lik hacme ulaştı. Sektörün kat ettiği mesafe ve tüketicilerin değişen kriterleri, global oyuncuları da Türkiye’de yatırıma yönlendirdi.

Son olarak 65 ülkede 23 üretim tesisi, 36 markası, 4 binden fazla ürünüyle hızlı tüketim ürünleri pazarının global oyuncuları arasında yer alan AMKA International, Türkiye’deki operasyonlarını büyütme kararı aldı. 2 bin 500 çalışanıyla kozmetik, kişisel bakım, sağlık ve ev bakım kategorilerinde hizmet veren AMKA, Türkiye’deki grup şirketi Dermo Beyond Kozmetik’e 20 milyon TL yatırım yaptı.

1 yıl sonra yeni yatırım kararı aldı

Dermo Beyond Kozmetik’in Eylül 2020’de kurulduğunu hatırlatan AMKA International Türkiye Ülke Direktörü ve Dermo Beyond Kozmetik Genel Müdürü Abdullah Er, “Sektöre kazandırdığımız doğayla dost kişisel bakım ürünlerimizle, bir yıl gibi kısa bir sürede marka bilinirliği oluşturduk. Bu dönemde hızlı kat ettiğimiz mesafe, yeni yatırımı da beraberinde getirdi. Çatı şirketimiz AMKA’dan 20 milyon TL yatırım aldık.” dedi.

Yeni yatırımla rekabet avantajı yakaladıklarını belirten Er, pandeminin yarattığı hijyen ve sağlık hassasiyetinin talebe yön verdiğini, doğal afetlerin etkisiyle doğayla dost ürünler döneminin başladığını söyledi.

“Doğal afetler tüketici bilincini artırdı”

Sektörde tüketici taleplerinde pandemiyle birlikte başlayan değişimin, doğal afetlerin sonrasında farklı bir boyut kazandığına işaret eden Abdullah Er, Çin menşeli ürünlere çekimser yaklaşan tüketicilerin yerli ürünlere yöneldiğini aktardı.

Kimyasal içermeyen doğal ürünlere yönelik oluşan tüketici bilincinin yaşanan doğal afetlerle birlikte daha da arttığına dikkat çeken Er, “Bugün bu kriterleri yerine getiren markaların sesi giderek yükseliyor. Tüketiciler artık ürünlerin sunduğu çözümlerin yanı sıra, üretim şartlarını da inceliyor. Uluslararası GMP Standartlarına sahip üretim tesisimizin bünyesinde yer alan Ar-Ge laboratuvarımızda geliştirdiğimiz ürünlerle tüketicilerle kurduğumuz bağı pekiştirdik. Kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyata satın almak isteyen tüketicileri kapsayan bir kitlemiz oluştu.” şeklinde konuştu.