Amman’da toplu taşıma işini Gürsel yürütecek
Rusya’da Volgograd şehir planlama projesini teslim eden Gürsel Turizm’in yeni durağı Ürdün oldu. 400 milyon dolar değerindeki ‘Amman Şehir İçi Toplu Taşıma İhalesi’ni kazanan şirket, 10 yıl boyunca 286 otobüsle hizmet verecek.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.