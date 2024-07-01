“Ana odağımız siber güvenlik veri, enerji ve yapay zekâ”

Emre ERGÜL

Turkcell, Türkiye’ye “cep telefonundan ilk ‘Alo’yu tanıştırdığın­da” takvimler 1994 yılını gös­teriyordu. Şirket bugün 30’un­cu yılını kutluyor. Turkcell Ge­nel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da bu kapsamda Almanya’nın Hamburg kentinde gazeteci­lerle bir araya geldi. Koç, Tür­kiye-Çekya maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, ya­pay zekâdan spora, veri güven­liğinden dijitalleşmeye kadar şirketin her alandaki icraat ve hedeflerini açıkladı.

İlk konu, “yaş günü”ydü…

“1994’te Türkiye’yi cepten ilk ‘Alo’ ile tanıştırarak baş­ladığımız bu yolculuk, mil­yonlarca insanın hayatı­nı kolaylaştırarak ülkemizin dijital dönüşümüne öncü­lük ettiğimiz, Türkiye’nin li­der iletişim ve teknoloji şir­keti olduğumuz bir nokta­ya ulaştı” diye söze başlayan Koç, “Bu 30 yıl sadece bizim şirket tarihimiz değil aynı za­manda Türkiye’nin dijital yolculuğunun da ta kendisi” dedi ve ekledi: “Sektörde bir­çok yeniliğe imza attık. İlkle­rin markası olduk. 30 yıldır Türkiye’de Turkcell eşittir teknoloji.

Bugün geldiğimiz noktada sadece bir telekom operatörü olmanın çok öte­sine geçerek teknolojiyi üre­ten bir şirket konumuna gel­dik. Nitekim Türkiye’nin gu­ruru Togg’da kullanılan yapay zekâ algoritmalarının birço­ğunu ise Turkcell olarak biz sağlıyoruz. Paycell, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+, Turkcell Global Bilgi, Turkcell Supe­ronline, veri merkezlerimiz, enerji santrallerimiz ve daha pek çok şirketimizle kişilere ve endüstrilere yenilikçi çö­zümler sunuyoruz. O yüzden gururla diyebiliriz ki bugün ‘Her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor.’”

Turkcell’i, “Türkiye’nin di­jital dönüşümünün lokomo­tifi” olarak tanımlayan Koç, 2,5 milyar TL yatırım yaptık­ları 4 veri merkezine dikkat çekti: “Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 ye­ni nesil veri merkezimiz var. Bugün, veri merkezlerimiz­de Turkcell dışında yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirket ve kuruma bulut ve veri ba­rındırma hizmeti veriyoruz. Ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknoloji­leri üssü haline getirme ama­cımız doğrultusunda 2021 yılında Avrupa Veri Merke­zi’nin açılışını gerçekleştir­dik.

Avrupa Veri Merkezi’yle birlikte bu alanda bugüne ka­dar yaptığımız yatırımlar 2,5 milyar TL’yi aştı. Güvenilir­liği uluslararası sertifikalar­la kanıtlanmış Turkcell veri merkezlerinde sunduğumuz ihtiyaca uygun çözümler ile kurumlar ve şirketler IT alt­yapılarını güvenle saklaya­biliyor. Verinin üretilmesin­den depolanmasına, kurum­sal entegrasyonundan veri güvenliğine kadar uçtan uca hizmet sunuyoruz. Ülkemiz­deki bireylerin ve kurumların yanısıra birçok global şirket de veri merkezi eksenli hiz­metlerimizi ve bulut çözüm­lerimizi kullanıyor.”

“Yıl sonuna kadar bir dünya devi gelebilir” sinyali

Başka şirketlerin de ve­ri merkezleri yok mu? Ce­vap “Evet ama…” “Büyümeyi farklı şeylerden yapmak la­zım. O da veri saklama işi” di­yen Koç, “Altyapı yapmadan hub olamazsınız. Tier-3 Ta­sarım, Tesis ve Operasyonel Sürdürülebilirlik alanlarında uluslararası sertifikalara sa­hip ilk şirketiz. Bu çok değer­li. Üç başlıkta da bu seviyede olmak herkesin sağlayamaya­cağı bir başarı. Ayrıca 9 şidde­tine dayanıklı yapılar inşa et­tik. Verilerimizi sadece siber tehditlere karşı değil, doğal afetlere karşı da koruyoruz. Bu alana büyük önem veriyo­ruz. Veri merkezi şirketi kur­mayı planlıyoruz.

Bu noktada ‘hyper-scaler’ olarak adlan­dırabileceğimiz, küresel bir markayı Türkiye’ye getirmeyi hedeflediğimizi de söylemek isterim” diye konuştu. ”Aklı­nıza gelen pek çok banka, e-ti­caret siteleri, enerji şirketle­ri, alternatif operatörler bizim müşterimiz” diyen Koç’a Go­ogle gibi dünya devlerin müş­terileri olup olmayacağını sorduğumuzda şu yanıtı aldık: “Merkezler tamam. Bundan sonra mevzuatı da halledece­ğiz. Sonra devler gelebilir. Gö­rüşmeler var. Bu sene sonuna kadar resmi bir açıklama yap­mak istiyoruz.”

“Turkcell uzayda da olacak”

Ali Taha Koç, Turkcell’in ana misyonunu “Dijital çağın lideri olarak Türkiye’ye öncülük etmek” diye özetlerken, şu yorumu yaptı: “Geleceğe yönelik bu hızlı değişimde liderlik rolü üstlenmek için belirlediğimiz 4 ana odak noktasıyla yatırımlarımızı şekillendiriyoruz: siber güvenlik, veri, enerji ve yapay zekâ. ‘Herkesi birbirine bağladığımız’ çağdan ‘her şeyi birbirine bağladığımız’ çağa geçiş yaptık. Ben bu döneme ‘birliktelik çağı’ diyorum. Bu birliktelik çağında dijital servislerimizle de kullanıcıların her zaman yanında olmaya çalışıyoruz.

Verinin güvenliği bizim için artık en az sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli. ‘Türkiye’nin en büyük ve en kaliteli veri merkezi işletmecisi’ konumundayız.” Yapay zekâyı “olmazsa olmazımız” diye nitelendiren Turkcell Genel Müdürü, hedefi de yüksek tuttu: “İlerde de uzaya çıkacağız ve Turkcell uzayda da olacak. Türkiye Yüzyılı başlarken bir söz verdik; teknolojide ülkemizin en parlak yıllarını Türkiye Yüzyılı’nda yazacağız.”

Her şeyi değil, bir şeyi çok iyi yapan AI…

2024, yapay zekâ (AI) yılı… 44 yaşındaki Ali Taha Koç da AI üzerine yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: “En büyük problemimiz AI’nin ne olduğu ve ne olmadığını bilen insan sayısının azlığı. AI’nin büyük devlet ve büyük şirketlerin elinden alınması gerekiyor. Örneğin, ChatGPT’nin bilmediği tek şey var. ‘I don’t know’ yani ‘Bilmiyorum’ demeyi bilmiyor! Tüm verileri topluyor ve ortaya bir halüsinasyon çıkıyor. O yüzden stratejimiz büyük AI yerine küçük AI… Yani, her şeyi yapan değil, bir şeyi çok iyi yapan yapay zekâ üzerine çalışacağız.”

Spora destek “büyüyerek devam ediyor”

0 yılda kültür sanattan eğitime kadar birçok alanda projelere imza atan Turkcell’in Genel Müdürü, şirketin spora yaptığı yatırımları da şöyle sıraladı: “Futboldan atletizme, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar çok geniş bir yelpazede spora destek oluyoruz ve bu desteği her yıl daha da büyüterek yola devam ediyoruz. Uzun yıllar süper lige isim sponsoru olarak destek olduk. Anadolu kulüplerimize sponsorluklar yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2002 yılından beri destekçisiyiz. Kadın futbol liginin ilk isim sponsoruyuz. 10 yıldan uzun süredir engelli branşlarına da desteklerimiz var. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye’nin yarınları olan gençlerin gelişimi için taşıdığı öneme odaklanıyoruz.”