Anadolu Birlik 4 şirketi ile İSO 500’de

17 Temmuz 2020

KONYA-DÜNYA

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde Anadolu Birlik Holding biri ilk 50’de, ikisi ilk 200’de, biri de ilk 400’de 4 şirketi ile sıralamaya girdi. İSO 500 Sıralamasında Anadolu Birlik Holding’in amiral gemisi Konya Şeker’in yanı sıra Panagro, Soma ve Kangal Termik Santralleri de yer alırken, Anadolu Birlik Holding bünyesindeki bu 4 şirketin üretimden satış rakamı 6 milyar 930 milyon 774 bin 212 TL’yi buldu ve İSO 500’de toplam üretimden satışların yüzde 0,68’ini söz konusu şirketler oluşturdu.

İSO 500 araştırmasının sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Bütün şirketlerimizi dahil edip tek çatı altında araştırmaya katıldığımızda grubumuzun cirosu 11 milyar liraya yaklaşıyor, sıralamadaki yerimiz de ilk 10’u zorluyor. Ancak bizim için önemli olan ne kadar sattığımız değil, çiftçiye ne kadar ödediğimiz ve bu tutar da 2019’da 2 milyar 547 milyon 216 Bin 503 TL oldu” dedi.

İlk 50’deki tek çiftçi kooperatifi

Konuk, “Konya Şeker 500 Sanayi Devi arasında bir şirket ile yer alırken üreterek büyüme yaklaşımının sonucu şirket sayısını 4’e çıkarmayı başarmış ender bir gruptur. Daha önce ifade etmiştik, İSO 500’de Konya Şeker’e kardeş şirketler de gelecek, Anadolu Birlik Holding bu sıralamada sıra sıra şirketleriyle yer alacak diye. Bu sene sıralamadaki her 125 şirketten biri Anadolu Birlik Holding şirketi oldu. Önümüzdeki yıllarda her 100 sanayi devinden biri grubumuz iştiraklerinden olacak. Bu bizim temennimiz değil planlamamız” diye konuştu. Listedeki 4 şirketin üretimden satışlarının 6 milyar 930 milyon 774 bin 212 TL’yi bulduğunu belirten Konuk, “İSO sıralamasında yer almayan diğer şirketlerimizin üretimden satışları da dahil edildiğinde grubumuzun yani pancar çiftçisinin iştiraklerinin konsolide cirosu 10,8 milyar liraya ulaşırken Türkiye’nin 500 sanayi devinin yaptığı 1 trilyon 21 milyar 869 milyon liralık toplam satış içinde her 100 liralık üretimden satışın 1 lira 7 kuruşluk kısmı Konya Şeker ve iştirakleri tarafından yani pancar çiftçisi tarafından yapıldı. Bu rakam bile tek başına Türk çiftçisinin doğru organizasyon oluşturulursa ekonomide etkinliğinin nasıl artırılabileceğinin, çiftçinin milli gelirden nasıl daha çok pay alabileceğinin cevabı” değerlendirmesini yaptı.