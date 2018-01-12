Anadolu Efes, 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı

12 Ocak 2018

Anadolu Efes, 2017 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, şirketin konsolide satış hacmi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,8 büyüdü. Büyümeye en büyük katkı, dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 13,7 büyüyen uluslararası bira operasyonlarından geldi.

Açıklamada, "Bira grubu, başta Rusya olmak üzere uluslararası operasyonlarımızın pozitif katkısıyla yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 11,0 oranında güçlü bir büyüme göstererek 2013 yılından bu yana en yüksek çeyreksel büyümesini kaydetmiştir" denildi.

Şirketin Türkiye bira operasyonları aynı dönemde yüzde 5,6 arttı.

Açıklamada Türkiye operasyonlarına ilişkin, "Sene başında tüketici güveninde görülen kötüleşme ve turist dağılımdaki dezavantaj nedeniyle bira hacimleri sene boyunca baskı altında kalmıştır. Ek olarak, vergi artışları nedeniyle oluşan yüksek fiyatlar satın alınabilirliği daha da baskılamıştır. Bununla birlikte, "Efes Pilsen" markasının başarılı uygulamaları, devam eden rekabete rağmen 2017 yılının son iki çeyreğinde görülen pozitif büyümeyi desteklemiştir" ifadelerine yer verildi.