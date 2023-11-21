Anadolu Efes, açık inovasyon programı ‘BrewFuture’ ile startuplara iş birliği çağrısı yapıyor

Anadolu Efes, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını desteklemek ve şirketin 2030 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla ‘BrewFuture’ açık inovasyon programını hayata geçirdi. Anadolu Efes, Global Girişimcilik Haftası vesilesiyle düzenlediği Girişimcilik Festivali’nde iklim eylemi, döngüsel ekonomi ve tarım uygulamaları alanlarında girişimlere sürdürülebilir inovasyon konusunda iş birliği çağrısında bulundu. Bu kapsamda şirket, sürdürülebilir bir dünya için zorlukların aşılmasına yönelik farklı bakış açılarını ve geleceği şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi fikirleri teşvik ederek ileri aşama startuplara kapılarını BrewFuture programı ile açıyor. Programa katılan startuplar, ürünlerini Anadolu Efes ile geliştirmenin yanı sıra mentorluk alma ve girişimlerini ölçeklendirme imkanına da sahip olacak.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Can Çaka, “Girişimcilik ekosistemini desteklemek ve bu alandaki etkimizi her yıl daha da büyütebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için geleceği şekillendiren fikirlere destek olmanın hem onlarla bilgilerimizi paylaşmanın hem de onlardan öğrenmenin önemine inanıyoruz. Bu bağlamda güçlü inovasyonların, iş birliğinden doğduğu bilinciyle BrewFuture programını hayata geçiriyoruz. Bizim için BrewFuture, bir programdan öte Anadolu Efes’in dünya için pozitif etki yaratma taahhüdünün bir parçası diyebiliriz. Bu programın yaratacağı dönüştürücü etkiyi görmek için heyecanlıyız” dedi.

BrewFuture programına dahil olmak isteyen startuplar, 15 Aralık 2023 tarihine kadar www.thebrewfuture.com adresinden başvurularını yapabilirler.