Anadolu Efes, ilk 9 ayda operasyonel kârlılığını yüzde 48 artırdı

06 Kasım 2020

Türkiye dahil 16 ülkede faaliyet gösteren Anadolu Efes, COVID-19 sebebiyle yeme-içme, eğlence ve turizm sektöründe yaşanan zorluklara rağmen bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre operasyonel kârlılığını yüzde 48 artırdı.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Anadolu Efes bira grubu satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında artarken, içecek grubu hacimleri yüzde 1,8 oranında büyüme gösterdi ve ilk yarıda gerçekleşen daralmayı büyük ölçüde telafi etti. Şirketin konsolide net satış gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 24 oranında artarak 8,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bira grubunda ise gelirler, yüzde 18 oranında artış gösterdi ve yaklaşık 3,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Serbest nakit akımı iki kattan fazla arttı

Verilen bilgiye göre, bira operasyonlarında faaliyet gösterdiği 6 ülkeden en yüksek hacme sahip olan Rusya, bu dönemde sınırlı dış turizm sonucunda iç tüketimin artmasıyla çift haneli büyüme kaydederken, hacim artışına en fazla katkıyı yaptı. Diğer yandan, uluslararası bira operasyonlarının karlılığı yüzde 27 oranında arttı.

Türkiye bira hacimlerinde yılın ilk yarısına göre, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında görülen toparlanma ile birlikte operasyonel giderler ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Türkiye bira operasyonlarının karlılığı (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar-FAVÖK) yüzde 21 oranında arttı. Yılın ilk dokuz ayında şirketin (bira ve meşrubat) konsolide vergi öncesi net karı ise 1.881 milyon TL seviyesine ulaştı.

Serbest nakit akımı ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın seviyesine göre iki katından fazla artarak 1,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “2020 yılında yaşanılan benzeri görülmemiş zorluklara rağmen, gelirlerimizi satış hacmimizin, FAVÖK rakamımızı da gelirlerimizin üzerinde artırmayı başardığımız güçlü bir çeyrek daha açıkladık. Buna ek olarak; bu zorlu şartlar altında karlılığın ciddi oranda artırılmasına, maliyetlerin, operasyonel giderlerin ve işletme sermayesinin yönetimine olan disiplinli odağımız sayesinde 1,9 milyar TL Serbest Nakit Akımı yaratmış olmaktan son derece memnunuz. Yılın en önemli çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçlara rağmen, yılın geri kalanı için ihtiyatlılığımızı koruyoruz. Bununla birlikte karşılaşabileceğimiz zorluklara hazırlıklıyız, değişmekte olan ortama ayak uydurmaya ve yeni normalde sürdürülebilir karlı liderliğe devam edeceğiz.” dedi.