Anadolu Efes, ilk yarıda 710,3 milyon TL kâr elde etti

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2021 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi ilk yarıda yüzde 13,7 artış ile 56,4 milyon hektolitreye (mhl) ulaşarak pandemi öncesi seviyesini aştı. Aynı dönemde, konsolide net satış gelirleri yüzde 42,8 oranında artarak 16,5 milyar TL seviyesine ulaştı.



Yılın ikinci çeyreğinde Rusya büyüme ivmesini devam ettirirken Türkiye bira operasyonunda yıllık bazda yüzde 22’lik hacim büyümesi elde edildi.

Moldova ve Gürcistan bira operasyonları da çift haneli büyüme oranları sergiledi. Meşrubat operasyonlarında hacim artışı hem Türkiye hem uluslararası operasyonlardan sağlanırken, büyümeye katkı öncelikli olarak Türkiye, Pakistan, Ürdün ve Tacikistan’dan geldi.



Tüm bunların etkisiyle şirketin Konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) rakamı, ilk altı aylık dönemde yüzde 55 oranında büyüyerek yaklaşık 2,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin net karı da bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat artışla 710,3 milyon TL'ye ulaştı. Konsolide serbest nakit akımı ise yılın ilk yarısında yüzde 97,0 oranında artışla 1.953,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Pandeminin zor koşullarına rağmen yılın ilk yarısında çok başarılı işler kaydettiklerini belirten Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “Yıla çok güçlü bir başlangıç yapmamızın akabinde, bu çeyrekte de beklentilerimize paralel veya üzerinde sonuçlar elde ettik. Satış hacimlerindeki artış ivmemizi koruyarak, konsolide hacimlerimizin pandemi öncesi seviyeleri aşmasını sağladık.” dedi.