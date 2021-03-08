Anadolu Efes, kadın tekel işletmecilerinin sesi oldu

HÜSNİYE GÜNGÖR

Anadolu Efes 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kadın tekel işletmecileri konu edinen bir video hazırladı. Tekel bayi işletmecisi kadınlar “Çalışmanın cinsiyeti yok, yüreği, gücü, emeği, alın teri var” mesajının verildiği videoda, ön yargılara rağmen nasıl işlerine sahip çıktıklarına ilişkin görüş bildirdi. İşlerinin başındayken mikrofon uzatılan kadınlar aldıkları cesaret kırıcı geri bildirimlere karşı şunları söylüyor:

- Hamdiye Hanım-Ali Eren Tekel

“Bana ‘çocuklarının annesi, evinin hanımı’ ol dediler. Ben ‘bir de işimin başında olayım’ dedim.”

- Bağdagül Hanım-Nehir Tekel

“Kavanoz kapağını açamam belki ama ben bu ekmek teknesini 30 yıldır açıp kapatıyorum.”

- Ayşe Hanım, RS Tobacco Shop

“Bana erkeğin bir adım arkasında ol dediler. Ben tezgahımın arkasında olmayı seçtim.”

- Melek Hanım, Akan Tekel



“Kadının sesi çok çıkmayacakmış. Ben bu sokaktaki bütün esnafın ablasıyım. Kedilerin köpeklerin de ablasıyım. Bir kadın olarak da işimin başındayım. Benim sesim çıkacak tabi.”

- Florina Hanım, Harem Tekel

“Gün içinde birçok problemle karşılaşıyoruz. Ama müşteri gelene kadar. Gülümsüyoruz çünkü onların da gülmesini istiyoruz. Çünkü onlar bizim için çok önemli.”

- Yasemin Hanım, Eymen Tekel

“Oğlum geçen gün bana ‘Anne bu kadar yükü nasıl taşıyorsun’ diye sordu. ‘E, oğlum, kadının gücü’ dedim.”

- Yonca Hanım, Eymen Tekel

“Buradaki bira ne kadar soğuksa evdeki yemek de o kadar sıcak. Emeğimizle her şey güzel. “

- Saadet Hanım, Ekomini

“Tutturmuşlar bir laf: Kadına yakışır mı hiç! (Esnaf komşusuna dönerek) Senin kolunun altına tavla yakıştı ama.”

- Seyhan Hanım, Gazi Kuruyemiş

“Kır dizin otur, kadının yapacağı iş mi bu dediler, kırıp dizimi oturmadım, satış rekoru kırdım. O zaman anladılar işte. “

Ağırbaş: Açık kalma süresi en as 21:00 olmalı

Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş yeni kademeli normalleşmenin açıklandığı pazartesi akşamından itibaren sahadan açılmalarla ilgili bilgi toplamaya başladıklarını söyledi. “Mekanların kapanması beklemediğimiz gibi olmuştu açılmaları da sürpriz oldu” değerlendirmesinde bulunan Ağırbaş 19.00 olan kapanma saatinden dolayı hala açılmayan mekanlar olduğunu, piyasadan gelecek açılma tepkisini bekledikleri için ancak perşembe günü üretime girebildiklerini söyledi.

“Cumartesi tüm ekip sahadaydık”

Cumartesi günü tüm ekip olarak sahada olduklarını, kendisinin de Kadıköy’de gözlemde bulunduğunu söyleyen Ağırbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Mekanlar ani bir kararla yeniden kapanmadan çekindikleri için yüzde 50 kapasite ve HES kodu uygulamasına oldukça özen gösteriyordu. Biz de sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz kurallara uymaları konusunda. Ancak 19.00 olan kapanma saatinden dolayı hala açılmayan mekanlar var. Daha iyi planlama yapabilmek için mekanların açık kalma süresinin en az 21.00’e kadar uzatılması gerekiyor.”

Yüzde 50 kapasiteye özen gösteriliyor

Restoran, kafe gibi mekanlar yeni kontrollü normalleşme kapsamında 1 Mart itibariyle kapasite ve saat kısıtlarıyla da olsa açıldı. Ancak söz konusu mekanlar açılma sonrası ilk sınavlarını normalleşme kapsamında sokağa çıkma yasağının kalktığı Cumartesi günü verdi. Kasım’dan bu yana ilk kez bir gün de olsa hafta sonunda dışarı çıkabilen kalabalıklar kentlerde belli bir yoğunluğa neden oldu. Beyoğlu’nun dönüşümüyle birlikte İstanbul’un eğlence sektöründe cazibesi artan Kadıköy ve Beşiktaş gibi merkezlerde gündüz saatlerinden itibaren insanlar birikmeye başladı. Yüzde 50 kapasiteyle çalışma izinleri olan mekanların yeniden bir kapanma olmaması için kurallara özen gösterdiği gözlendi.