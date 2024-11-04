Anadolu Efes Kulübü ile Kia Türkiye'den yola devam kararı

Anadolu Efes ile Kia Türkiye arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi İmza töreninde söz alan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Bu, özel ve gurur verici bir gün. Çok şanslıyız. Kia Türkiye, kendi pazarlarını büyüten bir şirket. Avrupa'nın en iyi basketbol takımı olmaya çalışıyoruz. Kia gibi sektörünün lider markasının yanımızda olduğunu bilmek gücümüzü arttırıyor. İki tarafın sürdürülebilirlik vizyonlarının örtüşmesi de iş birliğimize farklı bir anlam kazandırıyor. Oyuncularımızın Kia'nın çevre dostu hibrit modellerini kullanmalarından dolayı mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Aynı ailenin iki parçası...

Anadolu Efes ile Kia Türkiye'nin aynı ailenin iki parçası olduğunu belirten Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ise şunları kaydetti: "Kia, spora yatırım yapan ve sporun bağlayıcı gücüne inanan bir marka. Dünya Kupası, NBA ve Avustralya Açık'ın sponsorluğunu yapıyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Türkiye'de de Anadolu Efes'in yanından olmak büyük mutluluk. Anadolu Efes, gençleri geleceğe hazırlamakla meşgul. Bizler de bu gençlere iyi bir ortam bırakabilmek için uğraşan bir markayız. Anadolu Efes'i hibrit araçlarla destekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise tamamen elektrikli araçlara geçeceğiz. Bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum."

Markaların spora yaptığı yatırımların başarıya giden yolda kulüplere büyük katkılar sağladığını aktaran Tomislav Mijatovic de "Sahada en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğimiz bu ortaklığa katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Anadolu Efes'in oyuncuları Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Rolands Smits ve Vincent Poirier de yer aldı. Oyuncular, Kia'nın yeni elektrikli modelleri Kia EV3 ve Kia EV9'u da inceledi.