Anadolu Efes, Merter'deki arazisini 270 milyona sattı

05 Aralık 2019

Anadolu Efes Merter’deki arazisini Nata İnşaat’a sattı. Şirket KAP’a yapılan açıklamada, şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için yapılan satıştan 265 milyon lira kâr edildiğini belirtti.

Anadolu Efes’ten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimize ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 222 ada 23 nolu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.