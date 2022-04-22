Anadolu Efes, Rusya ve Ukrayna'da ortağının paylarını alıyor

Dünyanın başlıca bira üreticilerinden AB Inbev, Rusya ve Ukrayna'daki bira üretim ile pazarlama faaliyetlerini yürüten iştirakindeki payları, ortağı Anadolu Efes'e satmak için görüşmelere başladı.

AB Inbev tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, AB Inbev Efes NV'deki payların Anadolu Efes'e satışı için görüşmelere başladı.

Anadolu Efes tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise, "Bud markasının Rusya'daki üretiminin ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebi de yapılacak anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirilecektir" denildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali en az 5 milyon Ukraynalı'nın ülkelerini terk etmesine yol açarken, yaptırımlar nedeniyle pekçok batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini ya durdurdu ya da ülkeden çıktı.

AB Inbev aynı zamanda Anadolu Efes'in de yüzde 24 hissesine sahip.