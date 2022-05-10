Anadolu Efes satış hacmini yüzde 14,2 arttırdı

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında artarak 26.5 mhl seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde şirketin konsolide net satış gelirleri yüzde 124 oranında artarak 13,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler sebebiyle 24 Şubat’ta Ukrayna’daki üretim faaliyetlerini durduran şirketin konsolide hacim büyümesine uluslararası bira operasyonları ve meşrubat operasyonları katkı sağlamaya devam etti. Operasyonel karlılıkta artış olmasına rağmen, Ukrayna faaliyetlerinin durması sebebiyle ayrılan karşılıklar ve meşrubat operasyonlarındaki kur farkı ile finansman giderlerindeki artışın sonucunda şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 295.2 milyon TL net kara kıyasla, 2022 yılının ilk çeyreğinde 132 milyon TL konsolide net zarar açıkladı.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “Bölgede gerginliklerin yaşanmaya başladığı ilk günden itibaren durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki çalışanlarımızla yakın temas halindeyiz. Birinci önceliğimiz, çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Bu konuda mümkün olan tüm önlemleri aldık. 2022 yılı en az geçen yıl kadar, hatta daha zorlu şartlarda başladı. Geçtiğimiz birkaç yıl, benzeri görülmemiş zorlukların üstesinden gelme ve krizden daha da güçlenerek çıkma konusundaki yetkinliklerimizi kanıtladık. Yılın geri kalanı için hedeflerimize ulaşacağımızdan da şüphem yok” dedi.