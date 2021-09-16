Anadolu Efes, sürdürülebilirlik hedeflerini 3 ana başlıkta topladı

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirliği iş modelinin ve iş yapış şekillerinin merkezine alan Anadolu Efes, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.

2010 yılından bu yana uluslararası GRI standartlarıyla sürdürülebilirlik yol haritasını kamuoyuyla paylaşan şirket, 2030’a kadar tüm operasyonlarında net sıfır karbon salımı taahhüt ederken, yüzde 30 olan kadın çalışan oranını da yüzde 51’e çıkarmayı planlıyor.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “Sürdürülebilirliği bir düşünme biçimi ve Anadolu Efes’in iş modelinde temel belirleyici kriter olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber aldığımız yolculukta toplumumuz ve dünyamızın geleceği için tutkuyla çalışmamızı sağlayan önemli hedefler koyduk. 2030’a kadar operasyonlarımızda net sıfır salıma ulaşma hedefiyle katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda atık yönetimi alanında çalışmalarımızı sürdürerek, tüm operasyonlarımızda sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu belgelendireceğiz.” diye konuştu.

Çalışan politikalarının ve sosyal etkinin diğer odak noktaları olduğunu belirten Çaka, 2030’a kadar kadın çalışan oranını yüzde 30’dan yüzde 50 +1’e çıkararak kadınlardan daha fazla güç alan bir şirkete dönüşeceklerini söyledi.

Çaka; tarıma, girişimcilik ekosistemine, spora, kültür sanata, yerel kalkınmaya ve kadının güçlenmesine yönelik yatırımlara devam ederek, sosyal etkilerini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.