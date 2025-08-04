Anadolu Efes, tüm ürünlerini ‘onarıcı tarımla’ üretecek
Onarıcı tarım faaliyetleriyle yetiştirilen ilk arpa hasadını gerçekleştiren Anadolu Efes, aldığı olumlu soruncularla önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerini onarıcı tarım ile yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyor. Her geçen yıl çiftçilerine verdiği destek miktarını artıran şirket, bu yıl çiftçilerine 158.5 milyon TL’lik teşvik paketi ve tarımsal ekonomiye yaklaşık 1.7 milyar TL katkı sağladı.
Mehmet Hanifi GÜLEL -İZMİR
Türkiye’de tarım alanda 1982 yılında ‘Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı’nı kurna ve geliştirdiği tescilli 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçi otu çeşidi bulunan Anadolu Efes, onarıcı tarım çalışmalarına hız verdi. Bu yıl onarıcı tarım faaliyetleriyle yetiştirilen ilk arpa hasadını gerçekleştiren şirket, aldığı olumlu soruncularla önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerini onarıcı tarım ile yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyor. Ayrıca ekosistemindeki çiftçilere her geçen verdiği destek miktarını artıran şirket, bu yıl çiftçilere 158.5 milyon TL’lik teşvik paketi ve tarımsal ekonomiye yaklaşık 1.7 milyar TL katkıda bulundu.
Üç pilot ilde onarıcı tarım uygulamaları yaptı
Anadolu Efes’in Anadolu Meraları ile yaptığı iş birliği sonucunda onarıcı tarım alanındaki gelişmeleri İzmir’de bulunan fabrikasında kamuoyuna açıkladı. Ham maddelerinin yarısını topraktan alan ve kurulduğu günden beri tarımı işinin merkezine koyan şirket, bu kapsamda tarımın iklim krizi üzerindeki etkileri ve iklim krizinin tarım üzerindeki etkileri üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. “Gelecekte tarım, tarımda gelecek var!” yaklaşımıyla tarımsal üretimi desteklemeye ve iklim krizine karşı tarım ekosisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapan şirket, sürdürülebilir tarım için Anadolu Meraları ile birlikte hareket ediyor. Pilot olarak belirlenen üç ilde yürüttüğü onarıcı tarım faaliyetleri ile yetiştirilen arpaların ilk hasadını gerçekleştirdiklerini kaydeden Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, pilot çalışmalarının verdiği olumlu sonuçlarla birlikte faaliyetlerini, Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı ve önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerini onarıcı tarım faaliyetleri ile yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyoruz” dedi.
Gençleri tarıma teşvik ediyor
Tarımı desteklemeyi bir sorumluluktan öte, işlerinin ayrılmaz bir parçası ve önceliği olarak görüldüklerini ifade eden Altürk, geleceğe karşı taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle, tarım alanında iklim kriziyle mücadeleyi de odaklarına aldıklarını bildirdi. Bu yıl, üç pilot ilde başlattıkları uygulamalarla onarıcı tarım pratikleri ile yetiştirdikleri arpaların ilk hasadını gerçekleştirdiklerine değinen Altürk, bu alanlarda elde ettikleri verimli sonuçların, daha dirençli ve sürdürülebilir tarım ekosistemleri oluşturma yolunda kendilerine umut verdiğini söyledi. Çiftçilere 158.5 milyon TL’lik “Çiftçi Teşvik Paketi” ve tarımsal ekonomiye yaklaşık 1.7 milyar TL katkı sağladıklarına vurgu yapan Altürk, tarım ekosisteminin dayanıklılığı için ekolojik çalışmalarının yanı sıra arpa tedarik ettiği illerde yerel kalkınma ve kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak döngüsel iş modelleri üzerine de çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Altürk, aynı zamanda gençlerin yeniden tarıma teşvik edilmesi için de projeler de hayata geçirdiklerini duyurdu.
“Anızı Dönüştür, Toprağı Yaşat” fikir maratonunu hayata geçirdi
Girişimcilik ekosistemi ile de yakın çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, 2023 yılının sonunda açık inovasyon programı BrewFuture‘ı hayata geçirdi. Şirket, Brewfuture programını 2030 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda hızlandırıcı adımlardan birisi olarak da görüyor. Şirket, gençlerin sürdürülebilir tarım alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak ve tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla yine Anadolu Meraları iş birliğiyle “Anızı Dönüştür, Toprağı Yaşat” fikir maratonunu hayata geçirdi. Bu yaz gerçekleşen fikir maratonunda, anız yakmanın toprak sağlığına ve biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkilerine dikkat çekilerek döngüsel ekonomi yaklaşımıyla alternatif çözüm önerileri geliştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından başvuran gençler arasından seçilen 30 katılımcı, iki gün boyunca uzman mentorluk desteğiyle projelerini geliştirme fırsatı buldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren projelere toplam 225 bin TL ödül verildi.
Üretim alanını yüzde 21 büyüttü
Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk bira şirketinin yanı sıra aynı zamanda ülkemizdeki maltlık arpanın en önemli alıcısı konumunda bulunuyor. 2025 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde geçen yıla göre yüzde 21 artış ile toplamda 333 bin dekarlık alanda arpa tedarik yapan şirket, 24 farklı ilden arpa alımı gerçekleştiriyor. Bu yıl 107 bin ton arpa alımı gerçekleştirildi ve Türkiye’de tarımsal faaliyetleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak yaklaşık 13 bin kişiye geçim kaynağı sunuyor. Yine şirket, sertifikalı tohum dağıtımı 5 yılda %151 oranında artırdı. Çiftçilere ayrıca sürdürülebilir tarım ve maltlık arpa yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor. Öte yandan, Ar-Ge çalışmaları ile dekar başına düşen verimliliği ortalama %25 artırdı.