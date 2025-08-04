Anadolu Efes, tüm ürünlerini ‘onarıcı tarımla’ üretecek

Mehmet Hanifi GÜLEL -İZMİR

Türkiye’de tarım alanda 1982 yılında ‘Tarımsal Ürün Geliştirme Depart­manı’nı kurna ve geliştirdiği tes­cilli 17 arpa tohumu ve 7 şerbet­çi otu çeşidi bulunan Anadolu Efes, onarıcı tarım çalışmaları­na hız verdi. Bu yıl onarıcı tarım faaliyetleriyle yetiştirilen ilk ar­pa hasadını gerçekleştiren şirket, aldığı olumlu soruncularla önü­müzdeki yıllarda tüm ürünlerini onarıcı tarım ile yetiştirilen arpa­lardan üretmeyi hedefliyor. Ayrı­ca ekosistemindeki çiftçilere her geçen verdiği destek miktarını ar­tıran şirket, bu yıl çiftçilere 158.5 milyon TL’lik teşvik paketi ve ta­rımsal ekonomiye yaklaşık 1.7 milyar TL katkıda bulundu.

Üç pilot ilde onarıcı tarım uygulamaları yaptı

Anadolu Efes’in Anadolu Me­raları ile yaptığı iş birliği sonu­cunda onarıcı tarım alanında­ki gelişmeleri İzmir’de bulunan fabrikasında kamuoyuna açık­ladı. Ham maddelerinin yarısını topraktan alan ve kurulduğu gün­den beri tarımı işinin merkezine koyan şirket, bu kapsamda tarı­mın iklim krizi üzerindeki etkile­ri ve iklim krizinin tarım üzerin­deki etkileri üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. “Gelecekte ta­rım, tarımda gelecek var!” yak­laşımıyla tarımsal üretimi des­teklemeye ve iklim krizine karşı tarım ekosisteminin dayanıklılı­ğını artırmaya yönelik çalışma­lar yapan şirket, sürdürülebilir tarım için Anadolu Meraları ile birlikte hareket ediyor. Pilot ola­rak belirlenen üç ilde yürüttüğü onarıcı tarım faaliyetleri ile ye­tiştirilen arpaların ilk hasadını gerçekleştirdiklerini kaydeden Bira Grubu Başkanı ve Anado­lu Efes CEO’su Onur Altürk, pi­lot çalışmalarının verdiği olumlu sonuçlarla birlikte faaliyetlerini, Türkiye genelinde yaygınlaştır­mayı ve önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerini onarıcı tarım faali­yetleri ile yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Gençleri tarıma teşvik ediyor

Tarımı desteklemeyi bir so­rumluluktan öte, işlerinin ayrıl­maz bir parçası ve önceliği olarak görüldüklerini ifade eden Altürk, geleceğe karşı taşıdıkları sorum­luluğun bilinciyle, tarım alanın­da iklim kriziyle mücadeleyi de odaklarına aldıklarını bildirdi. Bu yıl, üç pilot ilde başlattıkları uygu­lamalarla onarıcı tarım pratikleri ile yetiştirdikleri arpaların ilk ha­sadını gerçekleştirdiklerine deği­nen Altürk, bu alanlarda elde et­tikleri verimli sonuçların, daha dirençli ve sürdürülebilir tarım ekosistemleri oluşturma yolunda kendilerine umut verdiğini söyle­di. Çiftçilere 158.5 milyon TL’lik “Çiftçi Teşvik Paketi” ve tarımsal ekonomiye yaklaşık 1.7 milyar TL katkı sağladıklarına vurgu yapan Altürk, tarım ekosisteminin da­yanıklılığı için ekolojik çalışma­larının yanı sıra arpa tedarik ettiği illerde yerel kalkınma ve kadınla­rın güçlenmesine katkı sağlaya­cak döngüsel iş modelleri üzerine de çalışmalar gerçekleştirdikleri­ni açıkladı. Altürk, aynı zamanda gençlerin yeniden tarıma teşvik edilmesi için de projeler de hayata geçirdiklerini duyurdu.

“Anızı Dönüştür, Toprağı Yaşat” fikir maratonunu hayata geçirdi

Girişimcilik ekosistemi ile de yakın çalışmalarını sürdü­ren Anadolu Efes, 2023 yılının sonunda açık inovasyon progra­mı BrewFuture‘ı hayata geçirdi. Şirket, Brewfuture programını 2030 sürdürülebilirlik hedefle­rine ulaşma yolunda hızlandırıcı adımlardan birisi olarak da gö­rüyor. Şirket, gençlerin sürdürü­lebilir tarım alanındaki potansi­yelini ortaya çıkarmak ve tarım­sal üretimin karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere yönelik yeni­likçi çözümler geliştirmek ama­cıyla yine Anadolu Meraları iş birliğiyle “Anızı Dönüştür, Top­rağı Yaşat” fikir maratonunu ha­yata geçirdi. Bu yaz gerçekleşen fikir maratonunda, anız yakma­nın toprak sağlığına ve biyoçe­şitliliğe olan olumsuz etkilerine dikkat çekilerek döngüsel eko­nomi yaklaşımıyla alternatif çö­züm önerileri geliştirildi. Türki­ye’nin dört bir yanından başvu­ran gençler arasından seçilen 30 katılımcı, iki gün boyunca uzman mentorluk desteğiyle projelerini geliştirme fırsatı buldu. Jüri de­ğerlendirmesi sonucunda dere­ceye giren projelere toplam 225 bin TL ödül verildi.

Üretim alanını yüzde 21 büyüttü

Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk bira şirketinin yanı sıra aynı zamanda ülkemizdeki maltlık arpanın en önemli alıcısı konumunda bulunuyor. 2025 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde geçen yıla göre yüzde 21 artış ile toplamda 333 bin dekarlık alanda arpa tedarik yapan şirket, 24 farklı ilden arpa alımı gerçekleştiriyor. Bu yıl 107 bin ton arpa alımı gerçekleştirildi ve Türkiye’de tarımsal faaliyetleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak yaklaşık 13 bin kişiye geçim kaynağı sunuyor. Yine şirket, sertifikalı tohum dağıtımı 5 yılda %151 oranında artırdı. Çiftçilere ayrıca sürdürülebilir tarım ve maltlık arpa yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor. Öte yandan, Ar-Ge çalışmaları ile dekar başına düşen verimliliği ortalama %25 artırdı.