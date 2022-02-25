Anadolu Efes, Ukrayna’da faaliyetlerini durdurdu

Anadolu Efes, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Ukrayna'daki bira fabrikalarında üretim ve satış operasyonlarını durdurduğunu bildirdi.

Şirketin bira operasyonlarının bulunduğu Rusya ve Ukrayna ülkeleri arasında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğinin kaydedildiği açıklama şöyle:

“Ukrayna operasyonumuzda Çernihiv, Harkov ve Mikolayiv şehirlerinde üç bira fabrikamız ve yaklaşık üç bin çalışanımız bulunmaktadır. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamaktır ve bu konuda alınabilecek tüm önlemler alınmıştır. Bunun yanı sıra, üretim tesislerimizin ve altyapımızın güvenliğini sağlamak adına önlemler alınmıştır. Bu çerçevede, bu sabah itibarıyla, Ukrayna'daki bira fabrikalarımızdaki üretim ve satış operasyonları durdurulmuştur. 2021 yılında, Ukrayna operasyonumuzun Anadolu Efes satış gelirleri içindeki payı %5, FAVÖK içindeki payı ise %2'dir.

Rusya operasyonumuzda ise üretim ve satış faaliyetlerimiz devam etmektedir.

2021 finansallarımızla birlikte açıkladığımız 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz yayınladığımız tarih itibarıyla olan koşullara dayanmaktadır. Bu nedenle, ülkeler arası durumun gelişimini önümüzdeki günlerde yakından takip ediyor olacağız. Gelişmelere bağlı olarak 2022 beklentilerimizde bazı değişiklikler olabilir. Gelişmeler hakkında yatırımcılarımız ve kamuoyu bilgilendirilecektir.”