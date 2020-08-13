Anadolu Efes yılın ikinci çeyreğinde net karını yüzde 2 artırdı

13 Ağustos 2020

Anadolu Efes'in ikinci çeyrekte net karı yaklaşık yüzde 2 artışla 175 milyon liraya ulaşırken, şirket yıl sonu büyüme beklentilerini çift haneli düşüşte tek haneli düşüşe revize etti. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in ikinci çeyrekte satış gelirleri de yüzde 21.6 artarak 3.76 milyar lira oldu.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"2020 yılı COVID-19'un etkileri sebebiyle benzersiz ve zorlu bir yıl olmaya devam etmektedir. Hükümetlerin aldığı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına rağmen, ileriye yönelik belirsizlikler ve faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerde COVID-19'a ilişkin zorluklar devam etmektedir. Bu sebeple, 2020 yılına ilişkin beklentilerimizi detaylı olarak paylaşmak konusunda halen çekincemiz bulunmaktadır.

"Diğer yandan, ikinci çeyrekte faaliyet gösterdiğimiz her iki iş kolunda da krizin başlangıç zamanındaki öngörülerimizden daha iyi performans göstermiş bulunuyoruz. Açık satış noktalarının kısmen tekrar açılmasıyla birlikte Bira Grubu hacimleri için daha önce paylaştığımız yıllık bazda düşük-çift haneli düşüş beklentisini orta-tek haneli düşüş olarak revize ediyoruz.

"2020 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlar üzerinde etkisini gördüğümüz üzere operasyonel giderler ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin aldığımız tedbirler operasyonel sonuçlarımızı desteklemektedir. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Kazakistan'da uyguladığımız Sıfır Tabanlı Harcama programımızın kapsamını diğer BDT ülkelerine de genişlettik. Bu önlemlerin senenin geri kalanında da devam etmesini bekliyoruz ve COVID-19'un karlılık oranlarımıza olumsuz etkilerinin bu tedbirler sayesinde kısmen hafifletileceğini öngörüyoruz.

"Tasarrufların ve uygulanan programların sonucu olarak yatırım harcamalarımızın nominal bazda geçtiğimiz yılın altında gerçekleşmesini ve yatırım harcamalarının net satış gelirlerine oranının yine geçen yılın altında kalmasını bekliyoruz. Yılın ilk yarısında zorlu koşullara rağmen işletme sermayesinde önemli bir ilerleme kaydettik ve yılın ikinci yarısında da işletme sermayemizi iyileştirmeye devam edeceğiz.

"Yılın ilk yarısında etkin maliyet ve gider yönetimimizle birlikte işletme sermayesinde kaydedilen iyileşme sayesinde Serbest Nakit Akımımız beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, bira grubunda 2019'daki rekor seviyenin altında da olsa 2020 yılında da pozitif Serbest Nakit Akımı gerçekleştirmeyi bekliyoruz."