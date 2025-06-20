Anadolu Efes’e Rusya'dan ret: Satın alma gerçekleşmedi

Anadolu Efes'in iştiraki EBI’nin, AB InBev’in Rusya’daki iştirakindeki hisselerini satın alma başvurusu, Rus otoritelerce reddedildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 23 Ekim 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulan satın alma planının, ilgili otoritelerin onayına tabi olduğu hatırlatıldı. Sürece dair yapılan son bildirimde, Rus otoritelerin başvuruyu, "dönem içindeki gelişmeleri dikkate alarak" reddettiği belirtildi.

Anadolu Efes açıklamasında, “Bu kapsamda AB InBev ile ileriye dönük adımlar gözden geçirilmektedir” ifadesine yer verildi.

30 Aralık 2024 tarihli açıklamada Rusya’daki operasyonların geçici yönetime devredildiği bilgisi paylaşılmıştı. Gelişmelerin ardından söz konusu varlıklar, 2025 yılı birinci çeyrek finansal tablolarında “Finansal Yatırımlar” kalemi altında sınıflandırıldı.

Anadolu Efes, AB InBev ile 2018 yılında gerçekleştirdiği stratejik iş birliği çerçevesinde AB InBev Efes B.V. şirketini birlikte yönetiyordu. Şirketin Rusya’daki faaliyetleri ise son dönemde artan jeopolitik riskler ve yerel düzenlemeler nedeniyle yeniden yapılandırma sürecine girmişti.