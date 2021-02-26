Anadolu Efes’in faaliyet kâr marjı son 8 yılın en yüksek seviyesinde

Anadolu Efes, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; 2020 yılında yaşanan zorluklara rağmen Anadolu Efes bira grubu satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre büyüme göstererek 36,2 mhl seviyesine ulaşırken gelirler yüzde 12 oranında artış gösterdi ve yaklaşık 12,4 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin bira ve meşrubat operasyonları dahil konsolide net satış gelirleri geçen seneye oranla yüzde 16 oranında artarak 26,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Serbest nakit akımında da operasyonel kar artışının yanı sıra yatırım harcamalarındaki tasarruflar ve işletme sermayesi yönetimindeki üstün performans sayesinde yıllık bazda yüzde 30’a yakın iyileşme kaydedildi ve şirketin konsolide serbest nakit akımı 3 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılında Anadolu Efes’in konsolide net karı ise 815 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin bira operasyonlarında faaliyet gösterdiği 6 ülkeden en yüksek hacime sahip olan Rusya’da üst üste üç sene hacim artışı kaydetmesiyle bu pazardaki durumunu koruyan Anadolu Efes, 2020 yılı sonu itibarıyla da bira operasyonlarının bulunduğu tüm ülkelerdeki konumunu sürdürdü.

"Yönetim Kurulumuz 2020 için 1,1 milyar TL temettü önerdi"

2020 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, COVID-19 salgınının başlangıcından itibaren insana ve paydaşlarına öncelik veren bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle hükümetler tarafından alınan tedbirlerin ve ilgili pazarlardaki ekonomik aktivitenin yavaşlamasının etkilerini hafifletmek için giderlerini önemli ölçüde azalttıklarını aktaran Çaka, "Sıfır Tabanlı Harcama" programıyla birlikte maliyet ve giderlerin optimizasyonu sonucunda konsolide FAVÖK marjlarının son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

İşletme sermayesi yönetiminde gerekli aksiyonları aldıklarını ve finansal disiplin odağında birçok senaryo üzerinde çalıştıklarını anlatan Çaka, şunları kaydetti: "Bugüne kadarki en yüksek seviye olan 3 milyar TL serbest nakit akımının bir sonucu olarak finansal performansımız ve borçluluk oranımız pandemi öncesi dönemden bile daha iyi bir seviyede gerçekleşti. Hissedar değerini maksimize etmeye yönelik taahhüdümüz doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 2020 yılı için 1,1 milyar TL temettü önerdiğini duyurmaktan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. 2020 yılı, dijital dönüşümümüz için yatırım yapmaya devam ettiğimiz ve pandemi döneminde organizasyonel yeteneklerimiz üzerindeki olumlu etkisinden erken faydalandığımız ilk yıl oldu. Üretimden pazarlamaya ve satışa kadar tüm süreçlerimizde geleceğimizi şekillendiren iş modelimizin en önemli bileşeni dijitalleşme oldu. Tüm bunlar sonucunda 2020'yi güçlü bir bilanço ve sağlıklı bir likidite pozisyonu ile bitirdiğimiz için çok memnunum. Koşulların her zamankinden daha zor olduğu bu dönemde açıklanan bu güçlü sonuçlar çalışanlarımızın sıkı çalışmalarının ve işe olan bağlılıklarının bir kanıtı.”