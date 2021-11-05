Anadolu Efes’in satış gelirleri yüzde 40 arttı

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2021 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi ilk dokuz aylık dönemde yüzde 11,9 artış ile 92,2 mhl'ye ulaştı. Aynı dönemde, konsolide net satış gelirleri yüzde 39,4 oranında artarak 28,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin Konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) rakamı, ilk dokuz aylık dönemde yüzde 32,3 oranında büyüyerek yaklaşık 5,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin net karı yaklaşık iki kat katına çıkarak 1,3 milyar TL, konsolide serbest nakit akımı ise 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye’de bira satış hacmi yüzde 3,6 arttı

Açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla şirketin uluslararası bira operasyonlarındaki satış hacmi geçen yılın aynı dönemindeki seviyelerini aştı. Bira operasyonlarında özellikle Rusya’da rekor seviyelerde aylık satış rakamları kaydedildi. Türkiye’nin güney illerinde yaşanan orman yangınlarının açık satış noktalarına ve turizme etkilerine rağmen yılın ilk dokuz ayında Türkiye bira satış hacimlerinde bir önceki yıla göre yüzde 3,6 oranında hacim artışı sağlandı. Bira grubunda Rusya ve BDT ülkeleri operasyonları hacim büyümesini desteklerken, meşrubat operasyonları Türkiye, Pakistan ve Kazakistan'ın güçlü performansı sayesinde çift haneli büyüme kaydetti. KAP açıklamasında, şirketin coğrafi ayak izini genişletme stratejisi doğrultusunda Çin, Beyaz Rusya ve ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yapılan ihracatın çift haneli artışlar göstermesinin de bira ihracat hacimlerine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Özbekistan'da satın alma işlemlerini tamamladı

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “Yılın son çeyreğine girerken, göz önünde bulundurduğumuz zorluk ve belirsizlikler halen devam ediyor. COVID-19 ve varyantları ileriye dönük çeşitli riskler oluşturmaya devam ederken, yüksek enflasyon ortamıyla birlikte emtia ve hammadde fiyatlarındaki artış eğilimi, ikinci yarının başından itibaren finansallarımızı etkilemeye başlamıştı. Eylül ayının sonunda Şirketimiz için önemli bir kilometre taşı sayılacak Özbekistan meşrubat operasyonlarını satın alma işlemini tamamladık. Güçlü büyüme potansiyeli barındıran Özbekistan operasyonunun önümüzdeki dönemde büyüme dinamiklerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bununla birlikte; yükselen emtia fiyatları, kurlardaki değişkenlik ve yüksek enflasyon ortamı gibi zorlukların üstesinden gelmek için fiyat düzenlemeleri uygulayarak ve riskten korunma araçlarını kullanarak, yılın geri kalanı ve 2022 yılındaki marjlar üzerindeki etkiyi sınırlandırmak adına aksiyonlar almaya başladık. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuz, geniş premium marka portföyümüz, kuvvetli fiyatlandırma gücümüz ve sıkı gider yönetim kabiliyetlerimiz bu zorlukların üstesinden gelebilmemizi sağlayacak en önemli etkenler olacak.” dedi.